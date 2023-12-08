重燃你我心中的番仔火！台八神劇《台灣霹靂火》遊戲化募資12月8日正式啟動

「我嘸尬意輸的感覺！」「我若不爽，就給你一支番仔火，跟一桶汽油！」

這幾句經典台詞您是否朗朗上口呢？被廣大網友譽為「領先台灣二十年」的經典八點檔《台灣霹靂火》，在完結多年之後的現在，正要準備以全新面貌重回大眾眼前：同名遊戲《台灣霹靂火Re:Burn》募資計畫即將於12月8日，在全台最大群眾募資平台嘖嘖開跑，究竟這把番仔火能燒得多旺呢？粉絲們都在引頸企盼！

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除了劉文聰，所有大家耳熟能詳的經典角色都將會以全新面貌登場。 Toii Games提供。

《台灣霹靂火Re:Burn》由三立電視台獨家授權，攜手台灣人氣遊戲工作室Toii Games聯袂打造，並且邀請知名繪師「A-KA」與「Kay」頃力合作，為這塊當初紅遍全台灣甚至還成功進軍海外的八點檔金字招牌注入全新元素，首先針對大眾耳熟能詳的幾個人氣角色「劉文聰」、「李正賢」及「邢速蘭」等以日系動漫風格重新詮釋設計二次元樣貌，示意圖一曝光就引起大批粉絲敲碗周邊。

遊戲劇情會根據角色選擇而有變化，玩家都能完整體驗創造不同結局。 Toii Games提供。

角色重新設計引起熱烈討論，遊戲劇情及關卡設計等元素則採取新舊交融，在保有當年《台灣霹靂火》的經典橋段外，包括知名藥廠的代理權爭奪戰、刺激的臥底打擊罪犯行動都可以在《台灣霹靂火Re:Burn》遊戲中完整體驗，而同一章節可以選擇不同角色，根據角色就會有各自對應的劇情，可以玩轉出和原作不同的結局。

除精心設計遊戲畫面，Toii Games團隊更加入了戰鬥及戀愛系統，無論玩家是否熟悉《台灣霹靂火》，皆能體驗其精彩之處。在12月8日募資開跑的同時，《台灣霹靂火Re:Burn》也會在2023 G-Eight 遊戲展同日開放現場玩家體驗試玩，想要一睹《台灣霹靂火Re:Burn》風采且獲得超早鳥優惠價的粉絲們可得把握機會了！