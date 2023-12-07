在果嶺上就是要帥！adidas Golf攜手日本潮流選品店 打造限量高爾夫球裝

只有adidas Golf能超越自己，繼與「周董」周杰倫也喜愛的高爾夫球服飾Bogey Boy合作後，這季再端出跨界潮流選品店CLUBHAUS的聯名之作。汲取復古元素，重新詮釋經典運動服裝，打造出男、女皆可穿的設計，使所有喜愛高球運動的人，站上果嶺之際就是最亮眼的存在。

嶄新的adidas x CLUBHAUS Collection系列結合adidas「透過運動改變生活」的品牌理念，以及CLUBHAUS「WE SUPPORT AMATEURS™」的品牌口號，並以經典運動服裝為基礎，融入CLUBHAUS擅長的美式休閒復古特色。聊到此次合作，品牌表示聯想到80年代身穿adidas運動裝的HIPPOP歌手時的震撼，希望能在高爾夫球領域重現相同氛圍。於是一系列男、女同款的運動夾克、運動長褲與漁夫帽，採用海軍藍為主色調，裝飾白色條紋，使人感受到濃濃復古情懷；帽款還特別點綴了CLUBHAUS經典的針鼬圖案繡章，讓人覺得萌。全系列於adidas官網、adidas信義旗艦中心、adidas台中LALA PORT門市及東方球場限量販賣。

adidas x CLUBHAUS Collection系列男、女同款的運動夾克、運動長褲與漁夫帽，採用海軍藍為主色調，裝飾白色條紋，使人感受到濃濃復古情懷。圖／adidas Golf提供

而說到可愛風格，就不能忘了「小狐狸」Maison Kitsuné的高爾夫球裝系列。 這個冬季，Maison Kitsuné將針織花紋融入羽絨服設計，也為傳統圓領衫帶來揮桿小狐狸的印花。羽絨服背心，以及相對貼身的運動外套均採用中性的剪裁，打破固有形象，展現出品牌在對於經營高爾夫球系列的野心。

Maison Kitsuné Golf手繪草寫Logo多色格紋填充背心，28,580元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Golf棕色揮桿狐狸圓領衫，11,480元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné Golf紅色球桿狐狸寬襬短裙，13,480元。圖／Maison Kitsuné提供

adidas x CLUBHAUS Collection系列漁夫帽，1,290元。圖／adidas Golf提供

adidas x CLUBHAUS Collection系列運動夾克，3,990元。圖／adidas Golf提供