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只送不賣！OPPO跨界攜手AMBUSH®　為Find N3 Flip打造「Y2K風格聯名手機殼」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」以Ambush®經典的心形標誌為特色，完美融合精巧的摺疊型態與潮流風格。圖／OPPO提供
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」以Ambush®經典的心形標誌為特色，完美融合精巧的摺疊型態與潮流風格。圖／OPPO提供

OPPO於前陣子推出全新的摺疊手機OPPO Find N3｜Find N3 Flip，兼具質感外觀、強大影像力、出色性能，其中Find N3 Flip更以精巧時尚外觀，帶來全新的時尚摺疊風潮。隨著最具節慶感的時節來臨，OPPO宣布與Ambush®合作，結合摺疊型態與潮流風格，推出獨特、時尚的「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」，不僅彰顯Find N3 Flip的時尚風格，更完美詮釋OPPO在Find N系列上探索前沿科技的精神。

延續Find N系列不斷創新及尋求突破的精神，OPPO與Ambush®首度跨界合作，從Find N3 Flip的時尚機身與強大性能中汲取靈感，跨越科技與時尚的邊界，攜手打造「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」，由Ambush®創意總監YOON親自操刀，在尖端科技與時尚先鋒的交織碰撞中，玩轉摺疊技術與潮流配件。

Ambush®創意總監YOON表示：「我從小就是個科技愛好者，科技發展一直都對我的設計靈感有很大的啟發。摺疊手機的風潮讓我彷彿回到1990的經典時代，那也是時尚界的重要時期，未來主義的興起，讓風格逐漸成為個人的象徵。這次合作正是在探索如何以我們日常最常使用的智慧型手機，作為個人風格的展現。」

「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」以Ambush®經典的心形標誌為特色，打造心形掛鎖設計的手機殼，搭配金屬手柄，將Find N3 Flip包裹在時尚、搶眼的粉色色調中，融合精巧的摺疊型態與潮流風格，隨手拎在手上或掛在身上就是最具Y2K風格的獨特配件。「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」只送不賣，獲得方式將公告於OPPO官方粉絲專頁。

時屆年末，為滿足除舊煥新、佳節送禮的需求，OPPO精選多款熱門手機及IoT產品，獻上一系列優惠活動，於12月11日至2024年1月16日期間祭出「金Gold派」優惠活動，購機最高再享五重好禮；同時針對雙12、聖誕節再加碼疊加折扣及好禮。

12月11日至2024年1月16日「金Gold派」優惠活動，於OPPO體驗店、OPPO網路商店購買，最高再享五大好禮：購機再贈原廠專屬配件；持指定舊機，舊換新購買OPPO Find N3最高現折5,000元；購機最高再送YouTube Premium、Google One 100GB服務試用；購機登錄最高享1年螢幕意外保障＋1年延長保固；購買OPPO Find N3 Flip，登錄抽限量雲朵手機殼。

12月11日至12月25日雙12購物節活動期間，於OPPO網路商店購買指定機型，除了同享「金Gold派」活動五重好禮，再加碼超值加購價、閃購瘋搶等多項優惠：購買Reno10 系列、A98，結帳時輸入折扣碼【DB1212PP】現折2,121元；購買指定手機或平板，即可以12元超值價加購原廠閃充傳輸線；12月11日至12月12日12:12限定開跑，可以9,990元搶購OPPO Reno10（8GB＋128GB），以1,212元搶購Enco Free 2、Air2 Pro等，數量有限，售完為止；耳機、平板最低75折起，購買OPPO Pad 2特價16,490元、購買OPPO Pad Air（4GB＋64GB）特價6,990元，買再贈專屬皮套。

12月22日至12月31日聖誕節活動期間，於OPPO體驗店購買OPPO Find N3系列除了同享「金Gold派」活動五重好禮，再加碼送80W超級閃充電源充電器及閃充傳輸線（Type-C to USB-A）。

●附註：詳細優惠活動內容依門市、網路商店、官方粉絲專頁公告為準。

12月11日至2024年1月16日「金Gold派」活動期間，於OPPO體驗店、OPPO網路商店持指定舊機，舊換新購買OPPO Find N3最高現折5,000元。圖／OPPO提供
12月11日至2024年1月16日「金Gold派」活動期間，於OPPO體驗店、OPPO網路商店持指定舊機，舊換新購買OPPO Find N3最高現折5,000元。圖／OPPO提供
OPPO歲末最後購物大檔「金Gold派」12月11日至2024年1月16日開跑。圖／OPPO提供
OPPO歲末最後購物大檔「金Gold派」12月11日至2024年1月16日開跑。圖／OPPO提供
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」以心形掛鎖設計將OPPO Find N3 Flip包裹在時尚、搶眼的粉色調中，隨手拎著或掛在身上就是最具Y2K風格的獨特配件。圖／OPPO提供
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」以心形掛鎖設計將OPPO Find N3 Flip包裹在時尚、搶眼的粉色調中，隨手拎著或掛在身上就是最具Y2K風格的獨特配件。圖／OPPO提供
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」由Ambush®創意總監YOON親自操刀，在尖端科技與時尚先鋒的交織碰撞中，玩轉摺疊技術與潮流配件。圖／OPPO提供
「OPPO×Ambush®摺疊手機殼」由Ambush®創意總監YOON親自操刀，在尖端科技與時尚先鋒的交織碰撞中，玩轉摺疊技術與潮流配件。圖／OPPO提供
OPPO跨界攜手AMBUSH®，為OPPO Find N3 Flip打造全新Y2K風格聯名手機殼。圖／OPPO提供
OPPO跨界攜手AMBUSH®，為OPPO Find N3 Flip打造全新Y2K風格聯名手機殼。圖／OPPO提供

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