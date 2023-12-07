《艾蜜莉在巴黎》劇迷必收 全聯推聯名秒收袋、保溫罐

搶在人氣影集《艾蜜莉在巴黎》第4季在Netflix上架之前，全聯搶先推出2款《艾蜜莉在巴黎》全新加價換購商品，12月8日起購買個人清潔、棉製品，單筆每滿199元即可加價換購商品乙個，12月21日前於全聯實體門市個人清潔用品單筆每滿299元再享現折30元；於大潤發實體店購買個人清潔用品，單筆每滿199元同享加價優惠，活動到明年2月22日，數量有限，影集鐵粉們可得搶快收藏。

本次2款換購商品實用又時尚，「秒收多用袋」共有2款不同色系花色，清新、熱情風格隨你選，摺疊後僅拳頭大小方便隨時放在日用包包內，秒開、秒收、大容量，買菜購物環保時尚又方便，單筆每滿199元加價119元換購任一款，直購價149元。另一款冬季必備「真空附匙保溫罐」，安全密封不外漏，可保溫、保冷，大口徑設計、好裝、好洗，還內附折疊湯匙，同樣推出2款夢幻花色展現時髦又浪漫的法式情懷，單筆每滿199元加價249元任一款，直購價299元。