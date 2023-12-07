《艾蜜莉在巴黎》劇迷必收 全聯推聯名秒收袋、保溫罐
搶在人氣影集《艾蜜莉在巴黎》第4季在Netflix上架之前，全聯搶先推出2款《艾蜜莉在巴黎》全新加價換購商品，12月8日起購買個人清潔、棉製品，單筆每滿199元即可加價換購商品乙個，12月21日前於全聯實體門市個人清潔用品單筆每滿299元再享現折30元；於大潤發實體店購買個人清潔用品，單筆每滿199元同享加價優惠，活動到明年2月22日，數量有限，影集鐵粉們可得搶快收藏。
本次2款換購商品實用又時尚，「秒收多用袋」共有2款不同色系花色，清新、熱情風格隨你選，摺疊後僅拳頭大小方便隨時放在日用包包內，秒開、秒收、大容量，買菜購物環保時尚又方便，單筆每滿199元加價119元換購任一款，直購價149元。另一款冬季必備「真空附匙保溫罐」，安全密封不外漏，可保溫、保冷，大口徑設計、好裝、好洗，還內附折疊湯匙，同樣推出2款夢幻花色展現時髦又浪漫的法式情懷，單筆每滿199元加價249元任一款，直購價299元。
想要在家擁有法式風情，來點精緻的法式甜點、美食也是轉換風格的妙招。2021年由大潤發代理首度登台的法國冷凍食品品牌Picard，從前菜、主食、再到配菜、甜點，打破冷凍食品的刻板印象，外型精緻又美味，只要透過氣炸鍋、微波爐或烤箱就能端出一桌好料。趕在聖誕節前，推出多款聖誕精選商品，其中首推法國經典前菜美食「Picard中型蝸牛(12入)」，另外還有新品「Picard聖誕樹造型馬鈴薯泥」；飯後甜點則首推新品「Picard黑可可慕斯甜點」以及「Picard利雅果咖啡冰淇淋捲」，且現在除了大潤發門市，大潤發線上Uber Eats與全聯也將同步販售。
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