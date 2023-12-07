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聖誕限定驚喜 長榮航空雲端聖誕新饗宴

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空12月8日起至12月25日，以經典悅耳的聖誕歌曲作為登機音樂歡迎旅客，同時鋪設可愛溫馨的節慶頭墊紙，準備各式美味餐飲甜品，與旅客分享聖誕佳節暖意。圖／長榮航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長榮航空12月8日起至12月25日，以經典悅耳的聖誕歌曲作為登機音樂歡迎旅客，同時鋪設可愛溫馨的節慶頭墊紙，準備各式美味餐飲甜品，與旅客分享聖誕佳節暖意。圖／長榮航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖誕佳節即將到來，為了與旅客分享聖誕佳節暖意，長榮航空將從12月8日起至12月25日，提供旅客一場獨特的空中節慶體驗，將以經典悅耳的聖誕歌曲作為登機音樂歡迎旅客，同時鋪設可愛溫馨的節慶頭墊紙，準備各式美味餐飲甜品，為旅程增添一份溫馨美好與令人難忘的甜蜜回憶。

長榮航空表示，本次首創於機上提供「聖誕暖心紅酒」，選用特級紅酒，加入蜂蜜、水果及辛香料等配料混合，以慢火烹煮，最後加入新鮮水果切片和肉桂棒點綴，一股充滿辛香料、果香及肉桂的香氣迎面而來，每口都能感受到耶誕溫暖氛圍與熱情，提供給台北來回慕尼黑、巴黎、米蘭和台北直飛來回維也納，以及維也納、阿姆斯特丹、倫敦飛往曼谷航班之皇璽桂冠艙旅客。

此外，東京及洛杉磯航線來回程皇璽桂冠/桂冠/商務艙旅客，可在餐後享用茶或咖啡時，搭配長榮航空提供聖誕限定客製版「鐵觀音薄片手工巧克力」，其採用70%黑巧克力拌入茶味清新自然的鐵觀音茶，極細的研磨使得適口性相當綿密且花果香氣四溢，後韻醇厚，讓茶或咖啡的搭配口感更加有趣且獨特。

長榮航空指出，史多倫(Stollen)為一款歐洲普遍流傳且歷史悠久聖誕節慶糕點，多數家庭皆會於聖誕時節和家人一同配茶及咖啡享用，共度美好家庭時光。長榮航空特製史多倫(Stollen)，每一片內餡都可品嚐到萊姆葡萄、蜜漬橙皮、肉桂和豆蔻的香氣，糕點表面烤製後會灑上大量的糖粉形成一層白色的外觀，像極了冬季的雪花，帶來豐富的口感和濃郁的節慶風味。此款糕點將提供於平安夜及聖誕節兩日搭乘台北飛往洛杉磯(BR06、BR12)、台北飛往舊金山(BR08、18)及台北飛往紐約、多倫多及芝加哥皇璽桂冠艙的旅客。

同樣於平安夜及聖誕節從台北出發直飛之長程航線的皇璽桂冠艙旅客將有額外驚喜，長榮航空嚴選來自法國品牌PAUL客製「咕咕霍夫」(Kouglof)，同為歐洲傳統的節慶點心，以吸睛的獨特皇冠造型著名，嚴選宇治小山園抹茶，濃郁抹茶香撲鼻而來，入口濕潤紮實，尾韻甘甜不膩，帶來美好的飛行甜點時光。

長榮航空在平安夜及聖誕節特別於台北出發直飛之長程航線的豪華經濟艙與經濟艙準備台灣知名品牌coco.Brownies可可布朗的經典美式布朗尼，純手工嚴製，使用不同程度火侯多次烘烤，帶來酥脆的外皮與紮實濕潤的內餡，完美比例配方讓旅客品嚐苦甜巧克力與布朗尼的嚼勁口感，加上超可愛翻糖與進口巧克力，與旅客共享甜蜜溫馨的旅程。

此外，長榮航空為巴黎回台航線皇璽桂冠艙與豪華經濟艙旅客帶來耶誕限定口味馬卡龍，與法國馬卡龍創始店百年歷史的 Laduree 合作，推出橙香榛果奶油巧克力馬卡龍，擁有 Laduree百年風華的秘方，口感豐盈濃厚，每一口都是對味蕾的溫柔呵護。而耶誕香料焦糖白巧克力馬卡龍，則以節慶的香料與香甜焦糖相結合，為冬日帶來一陣暖意。希望這「耶誕月限定」的馬卡龍，能成為旅客獨一無二的飛行體驗，共享節慶喜悅。

長榮航空透過機艙裝飾、餐點及音樂，以洋溢的熱鬧歡慶氣氛，祝福並帶給旅客難忘的聖誕節搭機體驗，除了準備特製傳統聖誕糕點及首創聖誕暖心紅酒，讓旅客搭機就能享用到台灣及國際知名品牌的甜點，一同共度暖心佳節。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮航空特製聖誕節慶糕點史多倫(Stollen)，提供於平安夜及聖誕節兩日搭乘台北飛往洛杉磯(BR06、BR12)、台北飛往舊金山(BR08、18)及台北飛往紐約、多倫多及芝加哥的皇璽桂冠艙的旅客。圖／長榮航空提供
長榮航空特製聖誕節慶糕點史多倫(Stollen)，提供於平安夜及聖誕節兩日搭乘台北飛往洛杉磯(BR06、BR12)、台北飛往舊金山(BR08、18)及台北飛往紐約、多倫多及芝加哥的皇璽桂冠艙的旅客。圖／長榮航空提供
長榮航空在平安夜及聖誕節兩日為台北出發直飛之長程航線的皇喜桂冠艙旅客嚴選來自法國品牌PAUL客製的歐洲傳統節慶點心「咕咕霍夫」；而豪華經濟艙與經濟艙旅客則能享用台灣知名品牌coco.Brownies可可布朗的經典美式布朗尼。圖／長榮航空提供
長榮航空在平安夜及聖誕節兩日為台北出發直飛之長程航線的皇喜桂冠艙旅客嚴選來自法國品牌PAUL客製的歐洲傳統節慶點心「咕咕霍夫」；而豪華經濟艙與經濟艙旅客則能享用台灣知名品牌coco.Brownies可可布朗的經典美式布朗尼。圖／長榮航空提供
長榮航空首創於機上提供「聖誕暖心紅酒」，選用特級紅酒，加入蜂蜜、水果及辛香料等配料混合，以慢火烹煮並加入新鮮水果切片和肉桂棒點綴，提供給台北來回慕尼黑、巴黎、米蘭和台北直飛來回維也納，以及維也納、阿姆斯特丹、倫敦飛往曼谷航班之皇璽桂冠艙旅客。圖／長榮航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長榮航空首創於機上提供「聖誕暖心紅酒」，選用特級紅酒，加入蜂蜜、水果及辛香料等配料混合，以慢火烹煮並加入新鮮水果切片和肉桂棒點綴，提供給台北來回慕尼黑、巴黎、米蘭和台北直飛來回維也納，以及維也納、阿姆斯特丹、倫敦飛往曼谷航班之皇璽桂冠艙旅客。圖／長榮航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮 聖誕節

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