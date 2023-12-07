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頂呱呱「12塊炸雞桶」現省221！拿坡里「炸雞買8送8」
2023年即將結束，「頂呱呱」自即日起至12月12日期間，推出3款「雙12年末大賞」優惠餐。其中「12塊炸雞重量桶」現省221元，另外「呱張肉肉組」、「辣呱肉肉組」則有77折起的優惠，讓民眾在歲末享受大口吃炸雞的樂趣。「拿坡里炸雞專賣店」則是限時推出「買1送1」優惠，包括8塊酷滋桶、胡椒雞翅組皆可享優惠，最高現省401元。
活動期間所推出的「12塊炸雞重量桶」優惠，主打經典台式薄皮嫩雞，內含有原味炸雞6塊、原味雞腿6支，原價720元，優惠價449元，現省221元。「呱張肉肉組」則是有原味炸雞1塊、原味雞腿2支、呱呱包1顆，原價245元，優惠價199元。至於「辣呱肉肉組」則有辣味炸雞2塊、辣味雞翅1支、呱呱包1顆，原價258元，特價199元。
至於拿坡里炸雞專賣店，則是至1月3日前，推出「8塊酷滋桶」買1送1的優惠，每桶包括6塊腿排、2隻雞腿，2桶原價800元，優惠價399元。另外「胡椒雞翅」美族包括3隻翅小腿、3隻2節翅，原價每組120元，同樣享買1送1優惠，現省120元。
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