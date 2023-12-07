LINE貼圖2023榜單揭曉 快來看你愛的貼圖上榜了沒
LINE貼圖於今日公布台灣用戶年度熱門愛用榜單，快來看看你最愛的貼圖、創作者有沒有上榜！此次公布的榜單包括貼圖、表情貼與主題，從官方、原創表情貼排行看到前5大清一色是動態，其中蟬聯官方冠軍的「蠟筆小新」與首次奪下原創冠軍的「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」，可見小巧可愛又能激發各種創意用法的的表情貼越來越成為用戶新寵；今年初LINE貼圖超值方案首度將「主題」納入方案中，加上「主題自動輪播」新功能，可幫用戶定時自動變換背景，也大大帶動主題使用普及。
而競爭激烈的原創貼圖前10大，從搞怪趣味到療癒實用風格依舊備受青睞，首次衝上原創貼圖冠軍的「野生喵喵怪」，與一路闖關首次擠進前10大的新星「鹿鼻羊」，連結流行時事哏深獲年輕世代喜愛。想要知道自己今年用最多的貼圖是哪些嗎？今年LINE貼圖再次同步推出「2023我的貼圖回顧」活動，並首次揭秘台灣用戶平均傳送1235張貼圖的有趣數據，即日起至12月15日前，點開活動網頁，即可立即看到自己最常傳送的貼圖排行榜、最愛創作者，以及這1年內傳送的貼圖總數量，得知自己贏過多少百分比的LINE用戶。
從各個排行榜中可以看出，動態表情貼成主流，可以靈活搭配、拼接創造更多用法的表情貼更是大受歡迎；貼圖榜單則依舊由各種療癒動物系可愛作品為主，兔子、貓咪、狗都是經典不敗的元素，圓滾滾可愛的「胖鯊魚鯊西米」更是突破物種限制連續穩坐前3名。原創主題第5名「不快樂地瓜球」則配合「貼圖美術館」活動，將角色化作世界名畫的主角， 此類跨界創作元素也往往令用戶會心一笑、留下深刻印象。
LINE貼圖也同步公布2023年創作者平均累計銷售額，TOP 10創作者的平均銷售額達14.5億日幣，TOP 5創作者的平均銷售額更高達19.5億日幣，超狂數據吸引有創作夢想、手繪魂的使用者趕快加入創作行列。
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