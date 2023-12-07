台南2026擬不供一次性備品 飯店、民宿做法曝光

台南市淨零永續城市管理自治條例正在議會審議中，其中規定南市旅館、民宿等住宿業2026年起都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。有連鎖飯店集團目前給予不拿備品者有點數回饋，未來政策若不得免費提供，會研擬點數換購等模式；也有民宿業者說，會在櫃台設專區販售。

和逸飯店台南西門館隸屬的國泰飯店觀光事業表示，響應政府政策，旗下各飯店自今年7月起提早執行不主動提供一次性備品政策，目前實施狀況良好，可見國人都有環保意識，也沒有遇到因客房無備品而不滿的狀況，且飯店另有加碼活動，只要在會員官網訂單上備註「不索取一次性備品」即可獲得300點，點數可以累積兌換其他商品，有效提升消費者配合政府政策的意願。

國泰飯店觀光事業也表示，如果未來不能免費提供備品，會研擬例如點數換購等模式，持續透過優先使用在地食材、實行綠色採購、規畫綠色住房專案與會員活動，導入永續行動、減少對環境負擔，為地球盡一份心力。

「政府怎麼規定，就怎麼配合，沒問題的。」台南白河區著名的民宿業者「三叔公的家」老闆娘說，目前大都以老顧客為主，未來不提供免費備品，環境更環保，且許多人就是因白河獨特的好山好水才來白河旅遊，有相同的生活理念，相信顧客也會配合。

台南北門區鹽鄉民宿業者洪有志認為，未來可順利推動，為減少住宿者不便，也會在櫃台設置專區販售刮鬍刀等個人衛生用品。他表示，其實這些年國人住宿素質不斷提升，10多年前，不乏貪小便宜旅客將房間內相關衛生用品搜刮一空，這幾年多次整理房間發現常常「原封不動」，不少人都自己攜帶用品。

洪有志也建議，離正式推動還有一段時間，可能還須不厭其煩宣導，讓國人更進一步了解，屆時上路後阻力會更少。