「再睡5分鐘」人氣飲品變湯圓！全家便利商店獨家開賣「日安紅歐蕾圓圓君、棉被午茉綠圓圓君」

今天（12月7日）迎來24節氣中的「大雪」，氣溫越降越低、日夜溫差大，全家便利商店搶攻溫降商機，推出多項溫暖型商品優惠，化身消費者的溫暖補給站，包含冬天必吃的關東煮、「馬尚煮」、溫暖身心的包子及溫罐飲品等通通有優惠。而冬至即將來臨，首推全通路獨家、「全家」與再睡5分鐘合作的「日安紅歐蕾圓圓君」及「棉被午茉綠圓圓君」兩款湯圓，絕對是今年冬天必吃款。此外，每週的「康康5」12月8日至12月10日共推出9款夯品，Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1。

東北季風發威，「全家」推出3大暖食應援消費者，首推冬天必吃的關東煮極品本舖商品，即日起至2024年1月23日享4入88折，推薦新上市傳統可口的手工阿給，以及由魚漿跟芋泥甜鹹交織而成的炙燒芋泥堡；另外還有「全家」獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，以泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味交融，活動期間同享4入88折，首波於40店搶先開賣。

溫暖手掌的「全家」金家ㄟ系列包子，即日起至2024年1月9日享任選2包88折優惠；即日起至12月26日「溫心小館」溫罐機飲品則有指定商品同價位第2件6折優惠活動。

冬至即將來臨，如果想要吃口味與眾不同的湯圓，首推全通路獨家、「全家」與「再睡5分鐘」合作，將人氣招牌飲品變成暖心湯圓的「日安紅歐蕾圓圓君」及「棉被午茉綠圓圓君」，其中「日安紅歐蕾圓圓君」將紅茶加入湯圓外皮，包裹奶茶內餡，完美還原日安紅歐蕾，另一款「棉被午茉綠圓圓君」則是將午茉綠混入湯圓皮中，包裹鹹奶蓋，每一口都能感受到香濃奶味，將於12月9日上架，每款售價79元，只要購買任一款即可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組－湯圓款」，碗上有著超級可愛的吉祥物樹懶小咖，裝湯圓或喝熱飲都溫暖加倍。另外還有超商獨家的義美厚奶茶湯圓（售價65元）、焦糖布丁湯圓（售價79元）等特殊、經典湯圓可選擇，即日起至12月26日可享任2件8折，任3件75折優惠。

如果無法在家煮湯圓，還可到「全家」購買冬天必喝熱甜湯「花生圓圓醇奶」，使用「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，創造豐富口感，再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，並加入熱牛奶提升奶香風味。

此外，「全家」康康5優惠12月8日至12月10日推出Let’s Café大杯特濃拿鐵（冰熱不限）、UCC赤濃醇黑咖啡、UCC藍山綜合黑咖啡、百吉蘇打大雪糕、好時金磚杏仁黑巧克力、日本甘樂葡萄鮮果實軟糖、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵、鮮一杯南非國寶茶／綠茶等皆享同品項買1送1，翠果子－超大葡萄乾則有買2送2活動。