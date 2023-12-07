文青純白控必逛！質感Maison Margiela香氛專門店開幕
喜歡純白的潔淨感嗎？北市大安區又有新店開幕，來自法國的時尚品牌Maison Margiela，向來以解構藝術展現時裝風貌，而延伸至香氛領域，創造出Maison Margiela Fragrances香氛系列，全台首間品牌專門店在大安區正式開幕，以純白色調為主，展現出品牌的極簡美學，並有全系列的香水、居家香氛以及身體護理等完整REPLICA全系列香氛作品，與品牌標誌性的(UNTITLED)無題香氛系列。
Maison Margiela Fragrances大安專門店以白色為基調，採用大地色系的洞石面材、軟質雕塑般的象牙白色織品等不同質地的細節交錯，結合出Maison Margiela Fragrances獨樹一幟的品牌符碼，讓人一逛就愛上。
店內結合科技打造全景螢幕互動裝置，締造沉浸式的試香體驗，只要拿起陶瓷試香盒，可透過視覺旅程穿梭於每一款香氛專屬的獨特時刻與記憶。另外只要購買100ml香水，就可以訂製個人專屬的香水標籤，可加上具有紀念性的地點與年份、人名或是語句等文字，讓送禮更有質感。
新店開幕推薦兩款香氛，「慵懶週末」呈現出一種純棉被單、洗淨床單的清新香氣，以香梨與鈴蘭花為基調，白麝香結合微涼廣藿香，彷彿剛洗淨的白色純棉被單，經過日曬後的舒服香氣。「溫暖壁爐」則是呈現出窗外寒風刺骨，但是室內壁爐的溫暖火焰，結合煙燻癒創木與烤栗子的香氣，不分性別都適合使用。
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