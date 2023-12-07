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文青純白控必逛！質感Maison Margiela香氛專門店開幕

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
全台首間Maison Margiela Fragrances品牌專門店，在北市大安區開幕。圖／Maison Margiela Fragrances提供
全台首間Maison Margiela Fragrances品牌專門店，在北市大安區開幕。圖／Maison Margiela Fragrances提供

喜歡純白的潔淨感嗎？北市大安區又有新店開幕，來自法國的時尚品牌Maison Margiela，向來以解構藝術展現時裝風貌，而延伸至香氛領域，創造出Maison Margiela Fragrances香氛系列，全台首間品牌專門店在大安區正式開幕，以純白色調為主，展現出品牌的極簡美學，並有全系列的香水、居家香氛以及身體護理等完整REPLICA全系列香氛作品，與品牌標誌性的(UNTITLED)無題香氛系列。

Maison Margiela Fragrances大安專門店以白色為基調，採用大地色系的洞石面材、軟質雕塑般的象牙白色織品等不同質地的細節交錯，結合出Maison Margiela Fragrances獨樹一幟的品牌符碼，讓人一逛就愛上。

店內結合科技打造全景螢幕互動裝置，締造沉浸式的試香體驗，只要拿起陶瓷試香盒，可透過視覺旅程穿梭於每一款香氛專屬的獨特時刻與記憶。另外只要購買100ml香水，就可以訂製個人專屬的香水標籤，可加上具有紀念性的地點與年份、人名或是語句等文字，讓送禮更有質感。

新店開幕推薦兩款香氛，「慵懶週末」呈現出一種純棉被單、洗淨床單的清新香氣，以香梨與鈴蘭花為基調，白麝香結合微涼廣藿香，彷彿剛洗淨的白色純棉被單，經過日曬後的舒服香氣。「溫暖壁爐」則是呈現出窗外寒風刺骨，但是室內壁爐的溫暖火焰，結合煙燻癒創木與烤栗子的香氣，不分性別都適合使用。

Maison Margiela Fragrances品牌專門店，以純白的極簡主義風格呈現香氛的多樣面貌。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances品牌專門店，以純白的極簡主義風格呈現香氛的多樣面貌。圖／Maison Margiela Fragrances提供
全台首間Maison Margiela Fragrances品牌專門店，在北市大安區開幕。圖／Maison Margiela Fragrances提供
全台首間Maison Margiela Fragrances品牌專門店，在北市大安區開幕。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances REPLICA復刻香氛系列「慵懶週末」／100ml、5,100元。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances REPLICA復刻香氛系列「慵懶週末」／100ml、5,100元。圖／Maison Margiela Fragrances提供
在Maison Margiela Fragrances品牌專門店，購買100ml香水，可以訂製個人專屬的香水標籤。圖／Maison Margiela Fragrances提供
在Maison Margiela Fragrances品牌專門店，購買100ml香水，可以訂製個人專屬的香水標籤。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances品牌專門店，以純白的極簡主義風格呈現香氛的多樣面貌。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances品牌專門店，以純白的極簡主義風格呈現香氛的多樣面貌。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances REPLICA復刻香氛系列「溫暖壁爐」／100ml、5,100元。圖／Maison Margiela Fragrances提供
Maison Margiela Fragrances REPLICA復刻香氛系列「溫暖壁爐」／100ml、5,100元。圖／Maison Margiela Fragrances提供

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