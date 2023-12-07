台藝術家獲義精品青睞！魯班鎖「遠征」米蘭頌揚工藝美
很多人都知道Bottega Veneta、以及他們引以為傲的Intrecciato皮革編織工藝，但其實品牌名稱中的「Bottega」同時也是義大利文中的「工坊」之意。Bottega Veneta近日宣布，連續第三年帶來「Bottega for Bottegas」計畫，透過展示台灣、南韓、義大利與中國四地小型作坊的藝品，演示手工為生活帶來的創意、曼妙與美好。
「Bottega for Bottegas」計畫的第一年聚焦在義大利自身的小型工坊工藝，第二年則搜羅、也向世人展示了全世界各地食飲、生活、藝術、設計不同領域傑出工作坊與義大利文化的息息相關；計畫第三年的2023，Bottega Veneta精選了台灣、中國、南韓、義大利的四位出自小型工坊或藝術家的藝品，分別是台灣藝術家范承宗製作的「魯班鎖」、南韓藝術家李基泰 （Kitai Rhee）所打造的「盾牌風箏」（Bangpae Yeon）、中國藝術家劉文輝打造的榫卯結構積木，以及義大利歷史源自1868年的卡牌工坊Modiano。
其中盾牌風箏的特色是在長方形米字結構中具有圓洞結構，因此可在強風中迎風而上，並帶出南韓常在新年時放風箏，以送走厄運、祈願新年的傳統習俗。義大利卡牌工坊Modiano則長期製作撲克牌、遊戲卡牌與塔羅牌，包含先前Bottega Veneta推出的節日系列撲克牌，正出自Modiano之手；而這也是首次有台灣藝術家成為「Bottega for Bottegas」計畫的一員，來自台灣的藝術家范承宗長年投入傳統工藝的研發與創新，其作品「龍宮」曾獲德國「柏林地景藝術設計獎」的銀獎，藝術家本人同時也曾與法國頂級精品品牌合作，本次則以象徵傳統智慧與工藝的「魯班鎖」，成為「Bottega for Bottegas」2023的亞洲之光。
值得一提的是，這款魯班鎖也從細節處與Bottega Veneta的包款產生共鳴，木楯的圓弧角度，正和品牌cassette「卡帶包」包款皮革自然膨起的弧度、巧妙致意。自12月起，Bottega Veneta並將通過官方網站與米蘭旗艦店的櫥窗展示，並向這些傳統工藝、匠人與工藝品致意。除撲克牌外其餘皆為裝置藝術與非賣品，更多資訊，則可親洽Bottega Veneta全台專賣店洽詢。
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