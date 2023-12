台藝術家獲義精品青睞！魯班鎖「遠征」米蘭頌揚工藝美

很多人都知道Bottega Veneta、以及他們引以為傲的Intrecciato皮革編織工藝,但其實品牌名稱中的「Bottega」同時也是義大利文中的「工坊」之意。Bottega Veneta近日宣布,連續第三年帶來「Bottega for Bottegas」計畫,透過展示台灣、南韓、義大利與中國四地小型作坊的藝品,演示手工為生活帶來的創意、曼妙與美好。

「Bottega for Bottegas」計畫的第一年聚焦在義大利自身的小型工坊工藝,第二年則搜羅、也向世人展示了全世界各地食飲、生活、藝術、設計不同領域傑出工作坊與義大利文化的息息相關;計畫第三年的2023,Bottega Veneta精選了台灣、中國、南韓、義大利的四位出自小型工坊或藝術家的藝品,分別是台灣藝術家范承宗製作的「魯班鎖」、南韓藝術家李基泰 (Kitai Rhee)所打造的「盾牌風箏」(Bangpae Yeon)、中國藝術家劉文輝打造的榫卯結構積木,以及義大利歷史源自1868年的卡牌工坊Modiano。

其中盾牌風箏的特色是在長方形米字結構中具有圓洞結構,因此可在強風中迎風而上,並帶出南韓常在新年時放風箏,以送走厄運、祈願新年的傳統習俗。義大利卡牌工坊Modiano則長期製作撲克牌、遊戲卡牌與塔羅牌,包含先前Bottega Veneta推出的節日系列撲克牌,正出自Modiano之手;而這也是首次有台灣藝術家成為「Bottega for Bottegas」計畫的一員,來自台灣的藝術家范承宗長年投入傳統工藝的研發與創新,其作品「龍宮」曾獲德國「柏林地景藝術設計獎」的銀獎,藝術家本人同時也曾與法國頂級精品品牌合作,本次則以象徵傳統智慧與工藝的「魯班鎖」,成為「Bottega for Bottegas」2023的亞洲之光。