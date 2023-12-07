新竹人看過來！IU、金高銀愛牌「小雛菊」來了 居然還有獨家限定款

被網友暱稱為「小雛菊」的韓國人氣服飾品牌Mardi Mercredi自即日起到2024年1月1日，期間限定快閃SOGO百貨新竹店，讓在地人不用特別北上或是透過代買，就能與IU、金高銀等韓星穿同款。

潮流選品店FRUITION首次將韓國品牌Mardi Mercredi及NOIRNINE，以及紅遍全球的法國品牌Reqins一同帶到新竹SOGO百貨快閃。其中的Mardi Mercredi憑藉一款印有小雛菊的設計走紅，許多名人例如金高銀、IU、IVE張員瑛、Tiffany 及Red Velvet的Yeri都曾以品牌服飾作為私服搭配，因此帶動模仿潮。而此次的FRUITION快閃店，則提供了與韓國同步的多樣款式，還推出Mardi Mercredi指定商品95折優惠活動。另外設計靈感來自於歐洲復古風格的NOIRNINE更推出新竹快閃店限定販售款式，結合許多只有期間限定店面才有的獨家優惠。

FRUITION首次將韓國品牌Mardi Mercredi及NOIRNINE，以及紅遍全球的法國品牌Reqins一同帶到新竹SOGO百貨快閃。圖／FRUITION提供

新竹消費者不容錯過的還有法國品牌Reqins的芭蕾舞鞋系列，強調女性優雅和舒適，自1987年品牌成立以來一直致力於法式設計和獨特製作工藝，精心選擇高質量的面料，且每一款鞋都由歐洲頂級供應商提供的精選原材料製成。經過獨一無二的手工製作，確保其獨特性，深受追逐流行的人喜愛。另外，FRUITION快閃店中，還有潮流大神Nigo一手打造的Human Made產品，風格偏向強烈的美式復古為基底，這回不用辛苦跋涉到日本，在新竹就能輕鬆入手零時差的當季新品。

金高銀詮釋Mardi Mercredi服飾。圖／FRUITION提供

金高銀詮釋Mardi Mercredi服飾。圖／FRUITION提供

法國品牌Reqins的芭蕾舞鞋系列，強調女性優雅和舒適。圖／FRUITION提供

靈感來自於歐洲復古風格的NOIRNINE更推出新竹快閃店限定販售款式。圖／FRUITION提供