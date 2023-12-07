長榮航空耶誕餐登場 紅酒巧克力、歐洲聖誕糕點上飛機

歲末年終到，長榮航空今天表示，明天（8日）起至25日，將以經典聖誕歌曲為登機音樂，同時鋪設節慶頭墊紙、準備餐飲甜品，首創機上提供「聖誕暖心紅酒」。另外，東京、洛杉磯航線來回程皇璽桂冠、桂冠、商務艙旅客，還可享受聖誕限定客製版「鐵觀音薄片手工巧克力」。

長榮航空表示，首創機上提供「聖誕暖心紅酒」，選用特級紅酒，加入蜂蜜、水果及辛香料等配料混合，以慢火烹煮，最後加入新鮮水果切片和肉桂棒點綴，提供給台北來回慕尼黑、巴黎、米蘭和台北直飛來回維也納，以及維也納、阿姆斯特丹、倫敦飛往曼谷航班的皇璽桂冠艙旅客。

此外，東京及洛杉磯航線來回程皇璽桂冠、桂冠、商務艙旅客，可在餐後享用茶或咖啡時，搭配長榮航空提供聖誕限定客製版「鐵觀音薄片手工巧克力」，其採用70%黑巧克力拌入茶味清新自然的鐵觀音茶。

長榮航空指出，史多倫（Stollen）為一款歐洲普遍流傳且歷史悠久聖誕節慶糕點，多數家庭皆會於聖誕時節和家人一同配茶及咖啡享用，長榮航空特製史多倫，每片內餡都可品嚐到萊姆葡萄、蜜漬橙皮、肉桂和豆蔻的香氣，糕點表面烤製後，灑上大量糖粉，白色外觀像極冬季雪花。此款糕點將提供於平安夜及聖誕節兩日搭乘台北飛往洛杉磯（BR06、BR12）、台北飛往舊金山（BR08、18），以及台北飛往紐約、多倫多及芝加哥皇璽桂冠艙的旅客。

長榮航空表示，在平安夜及聖誕節，從台北出發直飛長程航線的皇璽桂冠艙旅客，將有額外驚喜，嚴選法國品牌PAUL客製「咕咕霍夫」（Kouglof），同為歐洲傳統的節慶點心，以吸睛獨特皇冠造型著名，嚴選宇治小山園抹茶，濃郁抹茶香撲鼻而來。

長榮航空說，在平安夜及聖誕節，於台北出發直飛長程航線的豪華經濟艙與經濟艙，準備台灣品牌coco.Brownies可可布朗的經典美式布朗尼，純手工嚴製，使用不同程度火侯多次烘烤。