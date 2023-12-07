「橘色惡魔」對戰「魔幻青鷹」 嘉義管樂節ＰＫ

疫情解封，表演團隊紛紛出國演出。有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校，去年國慶來台演出造成旋風，本月再受邀到台北、高雄演出；「管樂之都」嘉市15日舉辦國際管樂節，邀請4支日本金獎管樂隊演出，讓樂迷及市民看個過癮，其中大洗高等學校吹奏樂部，被稱為Blue-Hawks魔幻青鷹，樂迷期待這場國際盛會隔空ＰＫ。

文化局說，管樂節1993年舉辦至今第31屆，國外團隊今年邀請5國、13團及3位國際大師演出，國外13團有4支日本金獎團隊，包括日本瀧川第二高等學校吹奏樂部、日本習志野高等學校吹奏樂部、日本大洗高等學校吹奏樂部、日本關東學院高等學校吹奏樂部，含金量相當高。

京都橘高校曾獲日本行進管樂大會金獎，嘉市邀請團隊也同樣獲全日本行進管樂大賽金獎、日本遊行大會金獎優秀團隊；在北高只能看到橘高校演出，在嘉市國際管樂節卻能一次看到4支金獎隊伍的精湛演出。

4支金獎隊伍除參與16日管樂踩街、大型晚會，也有室內及戶外音樂會演出，瀧川第二高等學校吹奏樂部，11月19日獲日本行進管樂大賽金獎，連續6年摘金。習志野高等學校吹奏樂部全國吹奏樂比賽多次獲金牌。曾多次前往美國、紐西蘭、香港等國演出，2018年參與嘉市國際管樂節。

關東學院高等學校吹奏樂部，參加日本遊行大會全國吹奏樂大賽42次，6度獲日本第一成績，值得一提的是全校只有200多名學生的大洗高等學校，吹奏樂部81人，以象徵太平洋藍色的「青」及具有敏銳動作的「鷹」命名，稱為「魔幻青鷹」。參加日本全國比賽，多次獲獎。也曾獲得 2021、2022全日本遊行大會金獎。