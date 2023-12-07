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穿耶誕裝「第二人用餐半價」！大地酒店加碼住房專案

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「感恩永續」耶誕樹為利用回收紙箱及廢棄物完成之作品。圖／大地酒店提供
「感恩永續」耶誕樹為利用回收紙箱及廢棄物完成之作品。圖／大地酒店提供

12月冬季盛典即將登場，大地酒店即日起推出「雪耀大地」耶誕節住房專案，入住即享2,380元+10%的「愛與和平聖誕套餐」2客，隨餐贈送法國氣泡酒1瓶，還有主廚特製造型薑餅小物可帶回家。喜歡西餐廳同步推出12月25日前，每周一至周四只要穿著「耶誕老人裝」至餐廳點選耶誕套餐，即可享第二套半價優惠。

「雪耀大地」耶誕節住房專案一泊二食14,800元起，專案中最受矚目的「愛與和平聖誕套餐」，主餐以日本鹿兒島A5翼板和牛及馬告山椒烤海鮮，搭配前菜花園沙拉、甜蝦濃湯、伊比利環頸豬、南瓜蟹肉燉飯、主廚特製甜點等，隨餐提供原價1,200元的法國氣泡酒一瓶，房客亦可免費參加聖耶誕卡片DIY課程，萌爆的伴手禮「歡樂薑餅小物」隨機免費提供。

為了增添節慶色彩，大地酒店內處處充滿歡樂的耶誕元素，點心主廚李建嶔今年打造主題夢幻城堡「Gaia Palace」，飯店大廳洋溢著濃郁的薑餅香氣，12月25日前只要到飯店與「Gaia Palace」合影，在社群打卡分享，即可獲得大地手工烘焙餅乾1份，限時限量送完為止。另12月25日前周一到周四期間到喜歡西餐廳點選每人2,380元+10%的「愛與和平聖誕套餐」，只要其中一位穿著耶誕老公公裝扮(含帽子/上衣/褲子，搭配鬍子與禮物袋尤佳)，即享耶誕大餐第二套半價優惠，每日上限10客。

大地酒店表示，知名的光陰部落藏書閣今年也以「ESG永續」為主題，利用回收紙箱及過往的廢棄物品，設計別出心裁的耶誕樹造景，傳達大地酒店對於環境永續的重視。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

著耶誕老人裝扮至喜歡西餐廳點選耶誕大饕，可享第二套半價優惠。圖／大地酒店提供
著耶誕老人裝扮至喜歡西餐廳點選耶誕大饕，可享第二套半價優惠。圖／大地酒店提供
歡樂薑餅小物。圖／大地酒店提供
歡樂薑餅小物。圖／大地酒店提供

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