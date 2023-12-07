耶誕搭熱氣球、飛紐約 來場老派約會！飯店創意整理包

溫馨耶誕即將到來，各大飯店陸續點亮耶誕樹，並推出耶誕大餐與甜點饗客。今年還有各具創意的體驗與玩法，久違的「旅行」成為各家共通話題，秒飛紐約、熱氣球降落，或者，老派的約會也登場，讓溫暖感恩的日子有更多精彩。

台北遠東香格里拉今年化身打卡飯店，吸睛亮點包括大廳3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球；6樓李白居酒廊變身為期間限定的夢幻酒吧-Dream Bar，以8,000顆耶誕球和燈串裝飾，營造壯觀星光銀河與霓虹吧台。位於飯店敦南側的遠企廣場上高達40呎的「遠企耶誕樹」，選用紅、金色彩球和彩燈裝飾，從7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南綠帶。此外，飯店各餐廳與酒廊也準備了特色節慶餐點和特調，例如耶誕主題下午茶、節慶晚宴和跨年煙火派對，還有外帶美食如耶誕烤火雞、精選甜點和禮籃，不論來飯店或在家過節，都能儀式感滿滿。

在「香格里拉夢幻號」熱氣球旁的耶誕許願樹也以熱氣球為造型卡片，飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17日，以及23至25日，每天晚上6時起從大廳行至各餐廳與酒吧演出耶誕組曲。即日起至2023年12月24日，只要上傳在飯店任何角落的耶誕布置合照到Instagram標記#DreamTPE並追蹤飯店官方帳號，就有機會抽中雅仕套房一晚和Dream Bar雙人晚餐。

台北晶華酒店則於即日起至2024年1月1日，整棟酒店全面換裝、變身「晶華紐約耶誕城」，矗立在一樓挑高中庭的海瑞溫斯頓Harry Winston璀璨精品耶誕樹，就像紐約洛克斐勒中心般華麗繽紛，每日中午至晚間整點演出百老匯燈光秀以及耶誕老公公到場助興，中庭azie餐廳推出紐約風耶誕美食、以及耶誕冬日市集。

除了無限歡樂，台北晶華酒店也呼應永續及感恩主題打造出「永續感恩禮籃」，禮籃中有「喜憨兒手工烘焙餅乾 」、嚴選台灣好茶「玫瑰凍頂氣泡烏龍」、 台灣冠軍咖啡「Simple Kaffa」以及法籍點心主廚手工製作的「義大利經典耶誕甜點-潘娜朵尼」，滿滿的關懷與愛心，支持在地產與社福團體，售價2,980元，12月25日前可於一樓Regent Gift Shop，或至「晶華美食到你家」平台(https://shop.silkshotelgroup.com/RT)預訂。

隨著誠品24小時不打烊書店即將於松山文創園區啟動，eslite hotel誠品行旅今年以閱讀為題，12/22至12/24一樓全日餐廳The Chapter Café首度提供「耶誕閱光∣半自助饗宴」，除了豐盛的無國界沙拉吧、多樣主餐選擇，還供應專人現切服務的爐烤香料火雞，每位1,800元+10%起；12/31跨年當晚In Between之間餐廳也加碼推出「閱夜之境｜倒數派對」；同步推出「秘境不眠夜」跨年住房限量專案，每晚32,000元起，三天二夜39,800元起，邀請旅人在煙花、書冊與樂音之間，絢麗開啟2024年的全新篇章。

台中長榮桂冠酒店在大廳打造近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」，另規劃限量6款耶誕主題房，每間客房都有不同的主題和耶誕樹，像是卡哇伊的恐龍玩偶和露營帳篷，「耶誕香頌一泊二食住房專案」附贈咖啡廳自助早餐、晚餐，入住依房型再享好禮三重送，包括長榮經典巧克力禮盒、法國水蜜桃風味氣泡酒，以及SPA 30分鐘肩頸放鬆或背部按摩課程2張，即日起至12月28日前入住耶誕主題房，專案價每晚6,999元起(每房總價值21,340元)。【未成年請勿飲酒】