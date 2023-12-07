快訊

高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐

桃花酒駕連環爆！藍批政府貪腐好財色 衛福部變成桃花窟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕搭熱氣球、飛紐約 來場老派約會！飯店創意整理包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台中長榮耶誕主題房，一房一廳套房6,999元起。圖/台中長榮提供
台中長榮耶誕主題房，一房一廳套房6,999元起。圖/台中長榮提供

溫馨耶誕即將到來，各大飯店陸續點亮耶誕樹，並推出耶誕大餐與甜點饗客。今年還有各具創意的體驗與玩法，久違的「旅行」成為各家共通話題，秒飛紐約、熱氣球降落，或者，老派的約會也登場，讓溫暖感恩的日子有更多精彩。

台北遠東香格里拉今年化身打卡飯店，吸睛亮點包括大廳3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球；6樓李白居酒廊變身為期間限定的夢幻酒吧-Dream Bar，以8,000顆耶誕球和燈串裝飾，營造壯觀星光銀河與霓虹吧台。位於飯店敦南側的遠企廣場上高達40呎的「遠企耶誕樹」，選用紅、金色彩球和彩燈裝飾，從7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南綠帶。此外，飯店各餐廳與酒廊也準備了特色節慶餐點和特調，例如耶誕主題下午茶、節慶晚宴和跨年煙火派對，還有外帶美食如耶誕烤火雞、精選甜點和禮籃，不論來飯店或在家過節，都能儀式感滿滿。

在「香格里拉夢幻號」熱氣球旁的耶誕許願樹也以熱氣球為造型卡片，飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17日，以及23至25日，每天晚上6時起從大廳行至各餐廳與酒吧演出耶誕組曲。即日起至2023年12月24日，只要上傳在飯店任何角落的耶誕布置合照到Instagram標記#DreamTPE並追蹤飯店官方帳號，就有機會抽中雅仕套房一晚和Dream Bar雙人晚餐。

台北晶華酒店則於即日起至2024年1月1日，整棟酒店全面換裝、變身「晶華紐約耶誕城」，矗立在一樓挑高中庭的海瑞溫斯頓Harry Winston璀璨精品耶誕樹，就像紐約洛克斐勒中心般華麗繽紛，每日中午至晚間整點演出百老匯燈光秀以及耶誕老公公到場助興，中庭azie餐廳推出紐約風耶誕美食、以及耶誕冬日市集。

除了無限歡樂，台北晶華酒店也呼應永續及感恩主題打造出「永續感恩禮籃」，禮籃中有「喜憨兒手工烘焙餅乾 」、嚴選台灣好茶「玫瑰凍頂氣泡烏龍」、 台灣冠軍咖啡「Simple Kaffa」以及法籍點心主廚手工製作的「義大利經典耶誕甜點-潘娜朵尼」，滿滿的關懷與愛心，支持在地產與社福團體，售價2,980元，12月25日前可於一樓Regent Gift Shop，或至「晶華美食到你家」平台(https://shop.silkshotelgroup.com/RT)預訂。

隨著誠品24小時不打烊書店即將於松山文創園區啟動，eslite hotel誠品行旅今年以閱讀為題，12/22至12/24一樓全日餐廳The Chapter Café首度提供「耶誕閱光∣半自助饗宴」，除了豐盛的無國界沙拉吧、多樣主餐選擇，還供應專人現切服務的爐烤香料火雞，每位1,800元+10%起；12/31跨年當晚In Between之間餐廳也加碼推出「閱夜之境｜倒數派對」；同步推出「秘境不眠夜」跨年住房限量專案，每晚32,000元起，三天二夜39,800元起，邀請旅人在煙花、書冊與樂音之間，絢麗開啟2024年的全新篇章。

台中長榮桂冠酒店在大廳打造近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」，另規劃限量6款耶誕主題房，每間客房都有不同的主題和耶誕樹，像是卡哇伊的恐龍玩偶和露營帳篷，「耶誕香頌一泊二食住房專案」附贈咖啡廳自助早餐、晚餐，入住依房型再享好禮三重送，包括長榮經典巧克力禮盒、法國水蜜桃風味氣泡酒，以及SPA 30分鐘肩頸放鬆或背部按摩課程2張，即日起至12月28日前入住耶誕主題房，專案價每晚6,999元起(每房總價值21,340元)。【未成年請勿飲酒】

耶誕跨年，在個充滿意義的團聚時刻，The One南園以老派約會情懷、1980為主軸，邀請旅人換上旗袍進入時空隧道，聽著輕快又COZY的爵士樂，享受情懷經典辦桌。情懷料理辦桌每桌適合4~6位，每日限量12桌，每桌可由The One款待一名國外友人。

azie餐廳推出以濃厚醬汁包裹大塊肉餅的紐約熱狗堡、牛肉塔可及辣鮪魚塔可等都會餐車料理。圖/台北晶華酒店提供
azie餐廳推出以濃厚醬汁包裹大塊肉餅的紐約熱狗堡、牛肉塔可及辣鮪魚塔可等都會餐車料理。圖/台北晶華酒店提供
The Chapter Cafe首度供應無國界半自助式饗宴，並有「爐烤香料火雞」專人現切服務。圖/誠品行旅提供
The Chapter Cafe首度供應無國界半自助式饗宴，並有「爐烤香料火雞」專人現切服務。圖/誠品行旅提供
台北遠東香格里拉Dream Bar打造超夢幻星空銀河，是台北熱門耶誕打卡點。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉Dream Bar打造超夢幻星空銀河，是台北熱門耶誕打卡點。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉節慶限定禮籃，圖為奢華禮籃5,500元。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉節慶限定禮籃，圖為奢華禮籃5,500元。圖/台北遠東香格里拉提供
台北晶華酒店推出「永續感恩禮籃」。圖/台北晶華酒店提供
台北晶華酒店推出「永續感恩禮籃」。圖/台北晶華酒店提供
The One南園以老派約會情懷、1980為主軸，邀請旅人換上旗袍進入時空隧道。圖/The One南園提供
The One南園以老派約會情懷、1980為主軸，邀請旅人換上旗袍進入時空隧道。圖/The One南園提供

飯店 餐廳 酒店

延伸閱讀

台南晶英攜手瑞復益智中心 耶誕做公益

迎耶誕又跨年 台文館「寶島萬花」12月8日點燈

奇美博物館「聖誕週末」點燈了！限定4天耶誕燈光秀，還有派對市集與戶外電影院超Chill

耶誕驚喜！新光三越信義新天地 全台首發品牌接連報到

相關新聞

穿耶誕裝「第二人用餐半價」！大地酒店加碼住房專案

12月冬季盛典即將登場，大地酒店即日起推出「雪耀大地」耶誕節住房專案，入住即享2,380元+10%的「愛與和平聖誕套餐」...

耶誕搭熱氣球、飛紐約 來場老派約會！飯店創意整理包

溫馨耶誕即將到來，各大飯店陸續點亮耶誕樹，並推出耶誕大餐與甜點饗客。今年還有各具創意的體驗與玩法，久違的「旅行」成為各家...

「鱈魚堡＋冰紅茶」79元！摩斯「極上燒肉蛋堡」回來了

隨著2023年即將邁入尾聲，摩斯漢堡將於12月15日重新回歸「極上燒肉蛋堡」，另外自即日起也推出「黃金地瓜拿鐵」、「黃金...

王陽明、玖壹壹春風站台PHILIPP PLEIN旗艦店開幕 自曝互送貼身衣物展現「兄弟情」

奢華品牌PHILIPP PLEIN首度進駐台灣市場，並選在微風百貨南山館打造旗艦店，開幕之際邀請了王陽明、玖壹壹春風來站...

賀中華隊勇奪3連勝！萊爾富推一日限定「指定咖啡第2杯5元」

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，今天（12月6日）晚上18:30於台中洲際棒球場對戰香港，在第5局就以15分差提前結束...

Grand Seiko首發限量龍年生肖表 獨家配色誘藏家埋單

距離生肖年更迭時間，剩下約2個月，但腕表品牌已經迫不急待的推出應景款式，原因無它，2024年正是華人市場最重視的「龍年」。於是以此為藉，泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko也都搶先曝光龍年限定腕表，而且不約而同地利用紅色為主軸，使整體增添喜氣感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。