「鱈魚堡＋冰紅茶」79元！摩斯「極上燒肉蛋堡」回來了
隨著2023年即將邁入尾聲，摩斯漢堡將於12月15日重新回歸「極上燒肉蛋堡」，另外自即日起也推出「黃金地瓜拿鐵」、「黃金地瓜冰奶茶」等新品。為迎接聖誕節，還有「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶99元」、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶79元」等一系列優惠組合。
即將於12月15日回歸的「極上燒肉蛋堡」是將經典摩斯燒肉片層層蓋在雞蛋天婦羅上，並且淋上起司醬、山葵美乃滋，共同夾入麵包當中。讓鹹甜的牛肉片與雞蛋、起司醬帶來多層次的風味，每份100元。
「黃金地瓜拿鐵」則使用水洗中深度烘焙的「摩斯澳式精選咖啡豆」，加入鮮奶，以及台農57號地瓜調配的香甜烤地瓜醬襯托風味，每杯80元。同步登場的「黃金地瓜冰奶茶」則以摩斯經典紅茶為基底，加入牛奶與台農57號地瓜特製烤地瓜醬，奶香中帶有地瓜焦糖香氣，每杯70元。
為慶祝新品上市，即日起至12月17日止至門市消費中杯「黃金地瓜拿鐵」，可享5元折扣優惠。至12月10日前，MOS Order APP會員另享會員新品搶先購，中杯「黃金地瓜拿鐵」2入組，限量優惠價140元；大杯「黃金地瓜冰奶茶」2入組，優惠價100元。
聖誕節即將來臨，即日起至12月17日，購買「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」，優惠價99元；早餐時段購買「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」，優惠價79元。12月18日至1月1日止，早餐時段消費「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」，優惠價89元。即日起至1月1日止，「多人分享餐」優惠價299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、及大杯冰紅茶2杯。另外還有「點心盒299元」、中杯拿鐵咖啡或卡布奇諾2杯120元等優惠。
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