Grand Seiko首發限量龍年生肖表 獨家配色誘藏家埋單

距離生肖年更迭時間，剩下約2個月，但腕表品牌已經迫不急待的推出應景款式，原因無它，2024年正是華人市場最重視的「龍年」。於是以此為藉，泰格豪雅（TAG Heuer）、Grand Seiko也都搶先曝光龍年限定腕表，而且不約而同地利用紅色為主軸，使整體增添喜氣感。

雖然日本同樣有生肖文化，不過此次卻是Grand Seiko首度推出龍年特別限量腕表，引起藏家們的關注。而且正當你以為會端出具象化龍圖騰裝飾設計時，Grand Seiko卻僅是以獨特面盤配色來呼應主題，符合品牌低調個性。這一款帶有近似葡萄酒紅配色的特別限量腕表，是Grand Seiko第一次使用，加上紅色立體放射紋路，使其光線變化呈現不同色調。經典62GS型表殼、多面切割設計，以及「Zaratsu超鏡面研磨」等招牌元素都沒缺席；不過秒針採用金色裝飾，彰顯出特別。整體來看的確是Grand Seiko少見設計，加上全球限量88只，收藏性倍增。

泰格豪雅以行草書法的「龍」字妝點於日期顯示窗和小秒盤之上，搭配紅色點綴的副表盤，形成視覺上對比。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅則是以熱賣的Carrera系列計時碼表為基礎，分別運用精鋼與玫瑰金素材，推出兩款龍年限量版腕表。但特別的是泰格豪雅以行草書法的「龍」字妝點於日期顯示窗和小秒盤之上，搭配紅色點綴的副表盤，形成視覺上對比。另外當翻至表背時，更可以看見像是環繞機芯的龍圖騰，印製於藍寶石水晶玻璃底蓋上；以及銘刻於表殼上的限量編號，預料第8與第88只，由於發音近似「發」，將會成為搶手貨。

泰格豪雅Carrera Chronograph龍年限量版計時碼表，精鋼表殼，全球300只，約20萬7,000元。圖／TAG Heuer提供

Grand Seiko 2024龍年特別限量腕表，精鋼表殼與表鍊，全球88只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

泰格豪雅Carrera Chronograph龍年限量版計時碼表，18K玫瑰金表殼，全球50只，約74萬300元。圖／TAG Heuer提供