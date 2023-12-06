8種商品買1送1、現省1794！最新「漢堡王優惠券」出爐

迎接聖誕佳節，「漢堡王」自即日起推出限時優惠券，內含薯條、洋蔥圈、小華堡等8款明星商品買1送1等多種優惠，還有8款個人超省餐、4款雙人激享餐方案，全券共計有24種優惠方案，總共現省1,794元。

漢堡王本季優惠券自即日起至2024年2月15日期間適用，共計有24項優惠。其中包括大杯飲料、薯條（中）、洋蔥圈（小）、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡等8款商品享「買1送1」，另外還有4款「銅板下午茶」方案，包括新推出的「10塊雞塊＋薯條（中）」的組合，優惠價99元。

除此之外，優惠券還有8款「個人超省餐」，其中包含限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」組合，優惠價139元。另有4款「雙人激享餐」可供選擇，其中新推出的「雙起士牛肉堡＋小薯＋中可」，2套優惠價168元。另外「華堡/辣味華堡雙套餐」優惠價239元，等於現享「華堡餐第2套35折」優惠。