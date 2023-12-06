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影／星宇攜手米其林三星Taïrroir 推出頭等艙新菜色

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空攜手米其林三星餐廳Taïrroir推出5道頭等艙新菜色，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食共通點和季節特色食材，讓旅客在機上也能品嚐台南鱔魚及沙茶醬等台灣味。記者黃仲明／攝影
星宇航空攜手米其林三星餐廳Taïrroir推出5道頭等艙新菜色，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食共通點和季節特色食材，讓旅客在機上也能品嚐台南鱔魚及沙茶醬等台灣味。記者黃仲明／攝影

星宇航空攜手米其林三星餐廳Taïrroir推出5道頭等艙新菜色，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食共通點和季節特色食材，讓旅客在機上也能品嚐台南鱔魚及沙茶醬等台灣味。新菜色將於12月16日開航的台北-舊金山航線搶先登場，明年起也會在台北-洛杉磯航線提供，而蔬食主菜「星昂栗宇」於台北出發新加坡的頭等艙上亦可享用得到。

星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空自創立以來秉持要讓更多人認識台灣的初衷，希望能找到台灣優異的品牌合作，把美好的台灣味推廣到全世界，「Taïrroir」今年剛摘下米其林三星，擅長把台灣在地食材轉換推出新潮但又能體現台灣味的餐點，星宇自詡為是精品航空公司，這樣的合作也希望能吸引到高艙等客群。

Taïrroir主廚何順凱指出，菜色設計上使用台灣料理元素，從前菜、主菜到甜點，共5道翻玩台灣味的新潮法式料理，以台灣食材為主，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食的共通點和季節特色食材，展演台灣獨有的風味樣貌與人文歷史。

何順凱說，空廚的限制很多，機上加熱器具有限，需考慮複熱後不影響食物口感變化，也避免複熱方式造成組員困擾，因此在材料挑選上經過多次篩選，花費很多心思。也因為飛機餐食材不能提供有刺的海鮮、為了結合台南鱔魚意麵及塔可餅的想法，排除萬難才將有刺的黃鱔加入航空餐點，另外澳洲和牛頰則沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，觸動旅客味覺回憶中的沙茶火鍋感受。

甜點「莓海羅盤」結合薑及黑糖元素製成的磅蛋糕，搭配酸甜草莓與羅勒冰沙，個性辛香中搭襯著優雅細緻的甜味，為用餐畫下美好的句點；為蔬食旅客打造的主菜「星昂栗宇」，將千層板栗製成栗子塔，搭配黑松露菜捲，無肉料理也同樣驚艷味蕾。

星宇航空表示，台北-舊金山航線開航初期每周三班，並將於2024年3月20日起增班為每日飛航，由新型A350執飛，嶄新客艙搭配全新的米其林三星級美味餐食，將為旅客帶來最頂級的飛航體驗。

星宇航空今天宣布與米其林三星餐廳Taïrroir合作，星宇航空策略長劉允富（左二）與Taïrroir主廚何順凱（中）共同展示5道頭等艙新菜色。記者黃仲明／攝影
星宇航空今天宣布與米其林三星餐廳Taïrroir合作，星宇航空策略長劉允富（左二）與Taïrroir主廚何順凱（中）共同展示5道頭等艙新菜色。記者黃仲明／攝影
Taïrroir主廚何順凱表示，菜色設計上使用台灣料理元素，從前菜、主菜到甜點，共5道翻玩台灣味的新潮法式料理，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食的共通點和季節特色食材，展演台灣獨有的風味樣貌與人文歷史。記者黃仲明／攝影
Taïrroir主廚何順凱表示，菜色設計上使用台灣料理元素，從前菜、主菜到甜點，共5道翻玩台灣味的新潮法式料理，融合台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐食的共通點和季節特色食材，展演台灣獨有的風味樣貌與人文歷史。記者黃仲明／攝影
頭等艙新菜色「不哞而何」將於12月16日開航的台北-舊金山航線搶先登場，澳洲和牛頰則沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，觸動旅客味覺回憶中的沙茶火鍋感受。記者黃仲明／攝影
頭等艙新菜色「不哞而何」將於12月16日開航的台北-舊金山航線搶先登場，澳洲和牛頰則沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，觸動旅客味覺回憶中的沙茶火鍋感受。記者黃仲明／攝影
結合台南鱔魚意麵及塔可餅的「鱔解人意」，因為飛機餐食材不能提供有刺的海鮮，排除萬難才將有刺的黃鱔加入航空餐點。記者黃仲明／攝影
結合台南鱔魚意麵及塔可餅的「鱔解人意」，因為飛機餐食材不能提供有刺的海鮮，排除萬難才將有刺的黃鱔加入航空餐點。記者黃仲明／攝影
星宇航空攜手米其林三星餐廳Taïrroir推出5道頭等艙新菜色，將於12月16日開航的台北-舊金山航線搶先登場。記者黃仲明／攝影
星宇航空攜手米其林三星餐廳Taïrroir推出5道頭等艙新菜色，將於12月16日開航的台北-舊金山航線搶先登場。記者黃仲明／攝影

食材 舊金山

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