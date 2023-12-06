全台限量5只聯名表公開了！加碼鈦金屬設計輕盈強悍
聯名、限量總是誘人。上周甫宣布將與歐美專業鐘表媒體HODINKEE聯名的浪琴（Longines），今日於遠百信義A13專賣店上公布了更多細節：正是先前記者猜測的Spirit系列Zulu Time鈦金屬腕表，據了解開賣不到10分鐘已火速成交。
從網路原生、繼而發行紙本，同時開拓日本市場的HODINKEE，整體貼近生活風格、但不失專業訴求，因而成為近10年舉足輕重的國際專業鐘表媒體。而今日正式公開的Spirit系列Zulu Time鈦金屬腕表，其面盤設計與常規版略有不同，如面盤12點鐘方向少去雙翼沙漏標示，但加上原本位於六點鐘方向的Chronometer字樣，強調機芯同樣通過瑞士天文台認證，同時表圈也更換為鈦金屬，散發更簡潔、俐落的運動風格。同時第二地時間的前緣並採用黃色指針，黑底、白字（時標）的設計，具有明快的辨識度、也是一次飛行表與Spirit系列的風格變奏。表款全球限量500只，台灣僅到貨五只，訂價則為12萬7,700元。
同時浪琴（Longines）再加碼推出Spirit系列的鈦金屬飛返計時碼表，並搭配黑灰雙色的NATO尼龍表帶與鈦金屬表圈，讓整體金屬感強烈、但上手時相對輕盈。具飛返計時碼表功能的L791.4導柱輪機芯為浪琴獨家使用，並通過瑞士官方天文台（COSC）認證。其面盤並於阿拉伯數字時標上施以Super-LumiNova夜光塗料，同時表圈並有黑色的方形刻度，與面盤內的分鐘刻度做出區隔，將有利於計時碼表操作時的區分，訂價16萬5,400元，可於浪琴表信義遠百A13名品店，或全台浪琴名品店，預約鑑賞。
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