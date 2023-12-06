路易十三化身時尚配件 成為最Chill新年交換禮物

新年交換禮物挑好沒？烈酒之王路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP），除每瓶皆裝填10毫升路易十三干邑臻釀，同時還設計了專屬皮套揹飾，讓路易十三進一步化身為隨身時尚配件，無疑是今年最潮、最Chill的交換禮物。

路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表「氣場非凡（Loud）」、「光芒四射（Glow）」、「大膽（ Bold）」、「圓潤（Smooth）」、「耀眼清亮（ Bright）」等5種不同意象，也正好呼應東方五行的哲學概念，潮人們可隨心情變化或穿搭選擇各式瓶身，輕鬆兼顧創意、實用與美觀。

5種不同意象的瓶頭色彩，皆可另搭配不同色彩的肩帶來隨身配戴，可隨心情與氛圍來挑選。只需小小一瓶路易十三珍萃裝，就能完整感受路易十三干邑的精華，搭配創造出獨特個人時尚風格。

有「可以喝的香水」美名的法國頂級干邑路易十三，是酒界的夢幻逸品，結合代代相傳的百年精萃、時尚高雅的瓶身、跨越數百年的品牌精神，成為今年情義深遠的精巧禮品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康