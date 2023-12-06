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麥卡倫春宴系列2023轉譯遊子心情 綻放新春團圓意象

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」以農曆新年為靈感，以多層次包裝詮釋返鄉遊子歸圖景緻。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」以農曆新年為靈感，以多層次包裝詮釋返鄉遊子歸圖景緻。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫年度春宴系列，今年以城市遊子年節返鄉歸途為靈感，獻上全新酒款「春宴系列2023——The Journey」。新酒款以頂級歐洲雪莉橡木桶、美國雪莉橡木桶與美國波本桶陳釀的豐富層次，同時與國際知名版畫家Nini Sum攜手推出獨具創意的多層次包裝，賦予新春雋永而深刻的年節意義。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「麥卡倫『春宴系列2023——The Journey 』概念源於新年返鄉團聚時，為家人帶回特別的禮讚，在這溫暖的相聚時刻，一起回顧及迎向對來年的希望與祝福，這款完美的威士忌適合在新年團聚時與朋友、家人和愛人一同分享，不僅是回首過往的辛勞與付出，更是共同展望，希冀來年的美好。」

麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」以農曆新年為靈感，品飲時可感受到溫潤烤橡木、奶油蒸米飯和椰奶布丁，以及香草和燕麥餅乾的甜柔風味，呈現農曆春節的馥郁甜美；如金色晨曦般的自然酒色，亦象徵著迎接新年的希望與祝福。

在包裝設計方面，為詮釋春節團聚時的喜悅與感動，特別將遊子返鄉歸途中所見遼闊的星空、靜謐群山、城市光影層層堆砌，賦予全新包裝鮮明的色彩與精美巧思；讓消費者自打開盒裝開始，便彷彿踏上令人期待的歸鄉旅程。

第一層以應景的新春紅色為基調，描繪大地復甦的遼闊景緻，刻畫閃耀的群星、煙火和白晝裡雲霧繚繞的靜謐群山，寓意著前往與摯愛之人團聚的期待與喜悅。第二層則以藍色調為基底偕以明亮的色彩，寫意離開現代城市景觀與踏上歸途的對比。而第三層則是黃色和橙色為主軸，象徵萬家燈火的溫暖相聚，展現年節暖心的團圓感動。

麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」包裝精心臨摹年節時令，充分展現春節返鄉旅程中，感官與心靈所經歷的時光與空間流轉，溫暖詮釋春節團聚的幸福時光，成為內外兼具的新年禮讚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二層則以藍色調為基底偕以明亮的色彩，寫意離開現代城市景觀與踏上歸途的對比。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
第二層則以藍色調為基底偕以明亮的色彩，寫意離開現代城市景觀與踏上歸途的對比。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」獨具創意的多層次包裝，來自國際知名版畫家Nini Sum的設計。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「春宴系列2023——The Journey」獨具創意的多層次包裝，來自國際知名版畫家Nini Sum的設計。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

春節返鄉 品牌

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