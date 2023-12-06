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帥氣女孩請進！CELINE 2024春夏風格混搭 必買單品是它

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE於上海市中心一棟歷史古宅中舉辦大中華地區2024夏季女裝系列鑑賞會。記者孫曼／攝影
CELINE於上海市中心一棟歷史古宅中舉辦大中華地區2024夏季女裝系列鑑賞會。記者孫曼／攝影

繼10月底全球發表2024夏季女裝系列LA COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE之後，由創意總監Hedi Slimane執掌的CELINE日前將全新的系列帶到上海，比照大秀於巴黎著名古蹟法國國家圖書館黎塞留館舉辦的精神，於上海市中心一棟歷史古宅中舉辦鑑賞會。

CELINE 2024夏季女裝系列環繞四大主題：TOMBOY（帥氣女孩）、滑板、龐克搖滾、90年代。在擅長混搭的Hedi Slimane手中，短版上衣迷你短裙和女孩風蕾絲元素輕易地揉合出90年代的時代風情。成衣系列單品中，幾件綴滿華麗亮片與珠繡的精緻高級訂製單品，看似隨意地混搭在他向來最擅長的經典寬大短版外套與西裝外套下，這些由巴黎的時裝工坊手工製作而成的非常賣性單品，在背後的衣標上都有「CELINE COUTURE」字樣標示區別，其如手工織就的珠寶，精密程度令人歎為觀止。

有別於以往牛仔褲多高腰復古的線條，本季的丹寧褲型以多低腰喇叭為主，搭配復古抽鬚細節和特殊水洗紋路；在Hedi Slimane的堅持下，品牌全系列的丹寧也都比照以往，在全世界手工丹寧品質最優秀的日本手工製作。

學院風的短裙和書卷格紋圖案，與豹紋印花組成一種復古的時代基調，主打的oversize羊皮夾克，衍縫經典Triomph圖案格紋，與內搭的女孩風蕾絲洋裝拼組出饒富個性的龐克搖滾風情。高級訂製手工的水鑽洋裝混搭運動員短外套，猶如皮草包柔軟舒適的cashemre和翻羊毛外套則細緻地綴滿亮片，低調奢華的龐克搖滾風，讓人想起影集「花邊教主」風靡全球的時代。

許多使用皮革素材製作的單品也在細節處展現令人驚嘆不已的精湛皮革工藝。以皮革拼接而成的整套的嘻哈風大學運動服套裝，比盛行的科技布料還要輕薄舒適；搭配蕾絲內衣的機車夾克，在外觀的縫線與拼接處刻意做舊，彷彿經歷時代洗禮的細節，搭配回歸90年代寶布鞋款式的運動球鞋，向致敬Hedi Slimane的年代致敬。與紐約知名耳機大廠Master & Dynamic的聯名耳機，以皮革營造復古造型趣味，與其說是高科技產品不如說是可以掛在脖子上的風格裝飾品，無疑是本季最熱門。

全新主打包款Victoire是由Hedi親自選定，搭配度高容量大，另一款新包Tilly精巧可愛；Laura則是對於千禧年經典的重新演繹。

CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名耳機，價格未定。圖／CELINE提供
CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名耳機，價格未定。圖／CELINE提供
巴黎的時裝工坊手工製作的高級訂製單品混搭在成衣系列中。圖／CELINE提供
巴黎的時裝工坊手工製作的高級訂製單品混搭在成衣系列中。圖／CELINE提供
CELINE於上海市中心一棟歷史古宅中舉辦大中華地區2024夏季女裝系列鑑賞會。記者孫曼／攝影
CELINE於上海市中心一棟歷史古宅中舉辦大中華地區2024夏季女裝系列鑑賞會。記者孫曼／攝影
經典的西裝外套廓形是Hedi Slimane的標誌。圖／CELINE提供
經典的西裝外套廓形是Hedi Slimane的標誌。圖／CELINE提供
CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名耳機，價格未定。圖／CELINE提供
CELINE與紐約知名耳機品牌Master & Dynamic的聯名耳機，價格未定。圖／CELINE提供
刻意做舊的機車皮革夾克體現工藝之美與時代風格。圖／CELINE提供
刻意做舊的機車皮革夾克體現工藝之美與時代風格。圖／CELINE提供
黑色翻羊毛萬套低調地綴滿黑色亮片，穿起來饒富搖滾情調。圖／CELINE提供
黑色翻羊毛萬套低調地綴滿黑色亮片，穿起來饒富搖滾情調。圖／CELINE提供
看似皮草的外套其實是由吉文縝密的手工製作的翻羊毛，效果堪比皮草。圖／CELINE提供
看似皮草的外套其實是由吉文縝密的手工製作的翻羊毛，效果堪比皮草。圖／CELINE提供
全新主打包款Victoire是由Hedi親自選定。圖／CELINE提供
全新主打包款Victoire是由Hedi親自選定。圖／CELINE提供
CELINE所有丹寧單品都在日本製作。圖／CELINE提供
CELINE所有丹寧單品都在日本製作。圖／CELINE提供
豹紋短裙與短版外套與女性化元素的內搭混搭出龐克搖滾氣息。圖／CELINE提供
豹紋短裙與短版外套與女性化元素的內搭混搭出龐克搖滾氣息。圖／CELINE提供
全新主打包款Victoire是由Hedi親自選定。圖／CELINE提供
全新主打包款Victoire是由Hedi親自選定。圖／CELINE提供
全皮革製作的運動套裝質感與工藝令人驚艷。圖／CELINE提供
全皮革製作的運動套裝質感與工藝令人驚艷。圖／CELINE提供
全新包款Tilly精巧可愛。圖／CELINE提供
全新包款Tilly精巧可愛。圖／CELINE提供

運動 CELINE

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