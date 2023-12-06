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OPEN POINT會員消費力驚人！7-ELEVEN主打3大最夯「點點成金術」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
進入12月進入歲末最後一波繳納高峰，持地價稅、牌照稅、房屋稅等稅單皆可就近7-ELEVEN繳納，更能聰明使用OPEN POINT點數折抵，1點折抵1元。圖／7-ELEVEN提供
進入12月進入歲末最後一波繳納高峰，持地價稅、牌照稅、房屋稅等稅單皆可就近7-ELEVEN繳納，更能聰明使用OPEN POINT點數折抵，1點折抵1元。圖／7-ELEVEN提供

2023年7-ELEVEN寵愛OPEN POINT會員服務廣受好評，藉由點數好集、好用、好生活，1點OPEN POINT等同1元現金，讓點數貼近生活需求、吸引會員愛用，統計2023年會員消費力，發現近1,700萬名會員一年累積的消費金額，可大賺價值新台幣近20億元的OPEN POINT點數。進入12月，OPEN POINT點數消費力翻倍成長，7-ELEVEN即日起精選會員最愛點點成金放大服務：「點數跨20大通路當現金花」、「APP百大商品與服務兌換」、「門市20大代收帳單點數折抵」，更號召會員捐贈點數為公益團體歲末募款缺口回補，年累積捐點價值超過1,800萬元新台幣，小小點數、積點成金、大大幫助。

OPEN POINT點數「跨通路當現金花服務」自2020年領先同業推出至今，持續名列會員愛用點點成金TOP3排行之一。根據OPEN POINT生態圈大數據統計，2023年會員跨通路使用點數折抵消費金額超過10億元，會員最常到超商（7-ELEVEN）、藥妝（康是美）、加油站（台塑加油站、統一精工加油站）三大生活產業，使用OPEN POINT點數當現金折抵消費使用；點數放大1倍價值的活動最受歡迎，例如統一時代百貨、夢時代等百貨業者針對節令節慶活動推出1點折抵2元的超值兌點活動，光是百貨產業便吸引會員使用近4,000萬點放大點數價值、點數消費力極高。

OPEN POINT APP平均一年開發近千款跨通路、跨海內外平台商品與服務選擇，2023年累計至11月底已吸引近650萬人次使用。觀察會員最常透過APP兌換超商商品與服務，像是聯名鮮食新品經常推出1點超值換購、可立即省最高10%回饋，一年兌換量上看近百萬份；CITY系列飲品之中，美式咖啡仍為兌換爆品、一年能吸引近50萬人次免費換。

不僅如此，OPEN POINT APP架上多元豐富的商品與服務，其中餐廳、交通、網購等生活需求量猛爆性成長超過2倍，兌換量更勝2020年疫情爆發前。為滿足需求，即日起OPEN POINT APP線上兌換人氣餐飲優惠達近700種選擇，推薦品牌如星巴克、Mister Donut、Cold Stone、21風味館、Semeur等；交通服務選擇達近20種，如yoxi搭車金、ANA航空里程、高鐵TGo點數、iRent時數兌換卷等；網購服務精選7大平台合作，像是台灣樂天市場、博客來、PChome線上購物等，此外，即日起至12月10日前更與日本樂天旅遊網合作，推出1點兌換訂房75折優惠券。

7-ELEVEN讓點數更貼近生活，自2022年領先同業推出OPEN POINT點數折抵代收服務，持續擴充代收項目累積破20項，從水電費、瓦斯費、健保費、綜所稅，到網購平台到店付款、指定電信費帳單，皆可以持帳單到7-ELEVEN門市繳費使用OPEN POINT點數折抵，累計幫會員節省超過5,000萬元的代收帳單。進入12月進入歲末最後一波繳納高峰，持地價稅、牌照稅、房屋稅等稅單皆可就近7-ELEVEN繳納，更能聰明使用OPEN POINT點數折抵，1點折抵1元，實用性超高、躍升會員愛用點點成金TOP3排行之一。

2023年OPEN POINT會員愛心捐點量再創新高、呈倍數成長，搭配小7集點卡架構雙公益捐點服務，一年協助逾50家公益團體募集價值超過1,800萬元的愛心物資。根據7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台與百大公益團體互動過程中觀察到，今年許多公益團體募款受限，7-ELEVEN持續發揮通路影響力，整合線上線下資源助公益團體一臂之力，線下除了提供逾6,800家門市、ibon便利生活站募款、捐物外，線上藉由OPEN POINT APP慈善捐款推廣，更鼓勵會員多多使用OPEN POINT、小7集點卡雙公益捐點功能，號召近1,700萬會員1人捐1點，積少成多、累點成金，年底前為8大公益團體歲末募款缺口回補。

OPEN POINT會員愛心滿滿，年捐贈點數價值超過1,800萬元，補給公益團體歲末募款缺口。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT會員愛心滿滿，年捐贈點數價值超過1,800萬元，補給公益團體歲末募款缺口。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT APP百大商品與服務兌換中，以餐飲、交通、網購平台最夯。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT APP百大商品與服務兌換中，以餐飲、交通、網購平台最夯。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT會員消費力驚人，2023年大賺新台幣近20億元價值點數。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT會員消費力驚人，2023年大賺新台幣近20億元價值點數。圖／7-ELEVEN提供

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