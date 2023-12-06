最潮聯名超限量！Baccarat推出龍紋款BE@RBRICK水晶熊
潮人們又要搶預購了！許多最喜愛的潮流玩具BE@RBRICK庫柏力克熊，此次與法國頂級水晶品牌Baccarat巴卡拉水晶聯名，繼之前推出過
透明水晶與黑水晶款200% BACCARAT×BE@RBRICK庫柏力克熊後，今年雙方聯名，並邀請法國當代藝術家Michaël Cailloux邁克爾·凱優合作，推出200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔，打造出奢華龍紋的庫柏力克熊，全球限量3000件，現已於Baccarat台灣區各專賣店開放預購。
全新的200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔中，由藝術家Michaël操刀設計，以獨特創新的紋樣，與藝術手法，為BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊上，多了獨特的龍紋，並由Baccarat的鍍金工藝大師親手以20K液體黃金繪製而成，定價38,800元，全球限量3,000件，現在開放預購。
另外為了迎接歲末送禮，即日起至活動期間內，於Baccarat專賣店或居禮名店官網購買Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，即可享免費訂製刻字服務，該款水晶熊共有透明水晶與黑水晶兩款，都展現出頂級工藝，且黑水晶款代表著極大挑戰，平均每6次嘗試才能成功塑造一件完美的作品，而獨特的客製刻字服務，呈現出獨一無二的禮物。
刻字時間地點包括12月9日於台中新光三越8F、10日分別在SOGO敦化館B1、忠孝館8樓與新光三越信義新天地A8館6樓。
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