快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

最潮聯名超限量！Baccarat推出龍紋款BE@RBRICK水晶熊

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔／38,800元。圖／Baccarat提供
200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔／38,800元。圖／Baccarat提供

潮人們又要搶預購了！許多最喜愛的潮流玩具BE@RBRICK庫柏力克熊，此次與法國頂級水晶品牌Baccarat巴卡拉水晶聯名，繼之前推出過

透明水晶與黑水晶款200% BACCARAT×BE@RBRICK庫柏力克熊後，今年雙方聯名，並邀請法國當代藝術家Michaël Cailloux邁克爾·凱優合作，推出200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔，打造出奢華龍紋的庫柏力克熊，全球限量3000件，現已於Baccarat台灣區各專賣店開放預購。

全新的200% BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊水晶公仔中，由藝術家Michaël操刀設計，以獨特創新的紋樣，與藝術手法，為BACCARAT×BE@RBRICK龍紋庫柏力克熊上，多了獨特的龍紋，並由Baccarat的鍍金工藝大師親手以20K液體黃金繪製而成，定價38,800元，全球限量3,000件，現在開放預購。

另外為了迎接歲末送禮，即日起至活動期間內，於Baccarat專賣店或居禮名店官網購買Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，即可享免費訂製刻字服務，該款水晶熊共有透明水晶與黑水晶兩款，都展現出頂級工藝，且黑水晶款代表著極大挑戰，平均每6次嘗試才能成功塑造一件完美的作品，而獨特的客製刻字服務，呈現出獨一無二的禮物。

刻字時間地點包括12月9日於台中新光三越8F、10日分別在SOGO敦化館B1、忠孝館8樓與新光三越信義新天地A8館6樓。

Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，透明款19,200元，黑水晶款26,000元。圖／Baccarat提供
Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，透明款19,200元，黑水晶款26,000元。圖／Baccarat提供
Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，透明款19,200元，黑水晶款26,000元。圖／Baccarat提供
Baccarat×BE@RBRICK聯名潮品「BE@RBRICK 透明/黑水晶庫柏力克熊」，透明款19,200元，黑水晶款26,000元。圖／Baccarat提供

藝術家 法國

延伸閱讀

新光三越再展店！攜手南山進駐台南市北區 預計於2025年開幕

新光三越、南山人壽首度攜手合作 進駐南山台南廣場

太可愛了！宜蘭日式風格咖啡廳「一人喫茶店」 窯烤pizza只有週末限定

木木胸前大解放！性感露胸尬師妹薄荷水晶9少女

相關新聞

以哈戰爭延燒 國泰航空宣布暫停營運往返特拉維夫航班

以哈戰爭持續交火，國泰航空今天宣布，取消即日至2024年3月28日，往返香港及特拉維夫的所有航班。國泰航空表示，機票豁免...

OPEN POINT會員消費力驚人！7-ELEVEN主打3大最夯「點點成金術」

2023年7-ELEVEN寵愛OPEN POINT會員服務廣受好評，藉由點數好集、好用、好生活，1點OPEN POINT...

最潮聯名超限量！Baccarat推出龍紋款BE@RBRICK水晶熊

潮人們又要搶預購了！許多最喜愛的潮流玩具BE@RBRICK庫柏力克熊，此次與法國頂級水晶品牌Baccarat巴卡拉水晶聯...

新光三越再展店！攜手南山進駐台南市北區 預計於2025年開幕

新光三越展店動能不停歇，首度與南山人壽合作，今日舉行南山台南廣場商場簽約儀式，即將進駐台南市北區商圈，融合時尚、生活與在...

推ESG行動解方社區落地！全家便利商店獲頒《食創獎》6項大獎

全家便利商店致力於推動企業永續發展，以各項創新解決方案與服務，提供消費者最簡單方便的永續服務，落實「便利永續．你也+1的...

年度「經典」王！雅典 X 寶鴻堂高複雜表展 限期誘客

時間雖然無形，但體現時間的時計卻擁有無限可能。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）今年方以Freak One奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。