推ESG行動解方社區落地！全家便利商店獲頒《食創獎》6項大獎

全家便利商店致力於推動企業永續發展，以各項創新解決方案與服務，提供消費者最簡單方便的永續服務，落實「便利永續．你也+1的」ESG核心精神。最新公布的2023年《食創獎》中，「全家」獲頒包含產業服務創新、餐飲服務創新、設計美學創新、2項社群行銷創新、食品飲料創新等6項大獎，其中包含多項永續專案，不僅領先零售通路、食品產業，更是今年度獲獎最多的企業。

《食創獎》由飲食產業專業媒體《食力foodNEXT》舉辦，素有「台灣飲食產業奧斯卡獎」之稱，「全家」以「植覺生活蔬食品牌」、「永續選物超市FamiSuper」、「籌組循環杯大聯盟」、「推動百萬人次環境教育」等ESG專案，對應該獎項年度主軸「呼應全球淨零排碳趨勢、共創飲食韌性」，因而獲得評審青睞。

此外，「全家」與再睡五分鐘聯名推出通路首創的奶蓋茶飲品；金飯糰與大甲鎮瀾宮跨界攜手為考生祈福，線上線下串聯，並拓展便利商店商品、創意無限，亦獲評審肯定。

●攜手社創夥伴 籌組循環杯大聯盟

為推廣循環杯借用，減少一次性飲料杯產生，「全家」攜手社會創新組織環海淨塑，籌組全台唯一跨6大產業、8大品牌的「永續循環杯大聯盟」，讓消費者便於使用，輕鬆享受甲地借杯、乙地還杯的永續循環生活圈；至今年11月底，「永續循環杯大聯盟」全台已有超過1500處借還據點，其中1000點為「全家」店舖。

同時「全家」與新創環保團體RE-THINK合作，破除各項循環杯借用迷思，以社群網紅的力量，鼓勵消費者將循環杯作為綠色生活的重要選擇，平均每月有破萬人次借用循環杯，創造數萬則的社群討論，成功打開循環杯知名度與使用率。

●植覺生活蔬食品牌 低碳飲食新主張

今年初《氣候變遷因應法》修法，推廣「低碳飲食」已正式成為永續發展解方之一。「全家」為鼓勵消費者從日常響應低碳飲食，推出全新蔬食品牌「植覺生活」，以可愛的「小植覺」設計6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰。

呼應環境部「淨零綠生活行動指引」的零浪費低碳飲食，「全家」「植覺生活」以「植」與「覺」兩大核心，滿足多種蔬食族群需求，推出中西式等多元口味鮮食商品，並持續與蔬慕、上善豆家等蔬食品牌聯名，提倡「吃素不嚴肅」的觀念，讓吃素不再只是因為宗教因素，而是一種生活享受、永續消費。

●FamiSuper 24小時選物超市 簡約、永續、低碳賣場

對應消費者追求快行動、綠生活的需求，「全家」以24小時選物超市的概念，推出「FamiSuper超市店」，將友善環境的特色品牌集結一處，讓消費者輕鬆購買；從生鮮商品到冷凍食材，特別選擇運輸里程碳排量較低的在地、有機履歷葉菜，並有多樣化裸賣蔬果，以及通過國際A.A.Clean Label無添加驗證、100%無添加的真食物冷凍料理包；商品規格符合2～3人小家庭需求，減少剩食浪費；嚴選當季時令食材，亦讓消費者感受季節輪替的動態遊逛體驗。

FamiSuper選用木製貨架販售蔬果，傳遞質樸感受，裸賣販售形式更減少一次性塑膠廢棄物。今年亦導入彩色電子紙，取代紙本文宣，借助彩色電子紙看板省電、減少砍伐樹木外，無線連結僅更換畫面才通電，更省電、降低碳排量，打造永續減碳賣場空間。