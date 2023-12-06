年度「經典」王！雅典 X 寶鴻堂高複雜表展 限期誘客

時間雖然無形，但體現時間的時計卻擁有無限可能。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）今年方以Freak One奇想系列表款獲得2023年日內瓦GPHG「最佳Iconic表款」，品牌近日火速與台北重量級高級鐘表通路：寶鴻堂合作，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店帶來為期十天的「高級複雜功能」表展，限期誘客。

擁有自家琺瑯工廠、同時也具備機芯研發能力、是最早期研發矽游絲領路者之一的雅典（Ulysse Nardin），最早創立於1846年，歷史長達170餘年。本次和寶鴻堂台北旗艦店合作的「高複雜功能表展」，雅典更帶來了BLAST自由之輪陀飛輪矽質細工鑲嵌腕表、FREAK X OPS奇想腕表，與BLAST月之狂想世界時區腕表合計三款重量級大作。

其中BLAST自由之輪陀飛輪矽質細工鑲嵌腕表除具備不受磁力影響的矽材質機芯，並將機芯的傳動輪系、錨式恆定擺動擒縱裝置、陀飛輪與發條盒大方外顯，展現出微型、直觀的機械結構之美。FREAK X OPS奇想腕表則是今年獲GPHG大賞的「系出同門」，唯黑色視覺的表殼、表圈與表冠選用DLC鍍層的鈦金屬、表殼側面再運用卡其綠色碳纖維複合材質，展現獨特、生動的紋理比對視覺。其兼具分針功能的卡羅素機芯的功能與陀飛輪的結構不同，但同樣能讓表款運作更為精密，是收藏鑒賞的品味焦點。