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套餐42折、比薩半價！必勝客、肯德基連20天享優惠
必勝客、肯德基自12月6日全面改版「PK雙饗卡APP」，標榜現金最高2.5%回饋，另外也將連續20天推出優惠，包括抽買1送1券、比薩半價等優惠券，還可享套餐42折起等方案，下單再抽「日本不限航點來回機票」。
自2015年推出至今的「PK雙饗卡APP」自12月6日全面改版，標榜具有折抵現金最高2.5%，回饋無上限，另外提供app獨家優惠、pk隨饗券42折起，並提供「我的最愛」、「線上贈禮專區」等新功能。
即日起至12月25日期間，PK雙饗卡APP推出一系列優惠方案。活動期間登入，天天可抽抽「肯德基花生起司雞柳捲買1送1」、「必勝客炙烤大蝦嫩牛比薩半價」等不同專屬優惠券，中獎率100%。另外還有「肯德基中薯買1送1」、「必勝客3個大比薩888」等優惠。
即日起至12月31日，並有限量隨饗券42折起優惠，共有7種組合方案，其中必勝客「9吋鬆厚比薩2個（限480元以下口味）+麻糬QQ球（8顆）+330ml可樂（2罐）」，原價1,071元，特價449元，現享42折。活動期間透過PK雙饗卡APP訂餐、購買隨饗券、購買禮物卡者，不限金額加碼抽「日本不限航點來回機票」，價值2萬元，共有5張機票的中獎機會。
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