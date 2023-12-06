快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

套餐42折、比薩半價！必勝客、肯德基連20天享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
PK雙饗卡APP提供會員專屬優惠方案。圖／肯德基提供
PK雙饗卡APP提供會員專屬優惠方案。圖／肯德基提供

必勝客肯德基自12月6日全面改版「PK雙饗卡APP」，標榜現金最高2.5%回饋，另外也將連續20天推出優惠，包括抽買1送1券、比薩半價等優惠券，還可享套餐42折起等方案，下單再抽「日本不限航點來回機票」。

自2015年推出至今的「PK雙饗卡APP」自12月6日全面改版，標榜具有折抵現金最高2.5%，回饋無上限，另外提供app獨家優惠、pk隨饗券42折起，並提供「我的最愛」、「線上贈禮專區」等新功能。

即日起至12月25日期間，PK雙饗卡APP推出一系列優惠方案。活動期間登入，天天可抽抽「肯德基花生起司雞柳捲買1送1」、「必勝客炙烤大蝦嫩牛比薩半價」等不同專屬優惠券，中獎率100%。另外還有「肯德基中薯買1送1」、「必勝客3個大比薩888」等優惠。

即日起至12月31日，並有限量隨饗券42折起優惠，共有7種組合方案，其中必勝客「9吋鬆厚比薩2個（限480元以下口味）+麻糬QQ球（8顆）+330ml可樂（2罐）」，原價1,071元，特價449元，現享42折。活動期間透過PK雙饗卡APP訂餐、購買隨饗券、購買禮物卡者，不限金額加碼抽「日本不限航點來回機票」，價值2萬元，共有5張機票的中獎機會。

PK雙饗卡APP推出限量隨饗券42折起優惠，共有7種組合方案，最高享42折起。圖／肯德基提供
PK雙饗卡APP推出限量隨饗券42折起優惠，共有7種組合方案，最高享42折起。圖／肯德基提供

必勝客 肯德基

延伸閱讀

日本肯德基「金黃比司吉」登台！聖誕巨大桶限量1萬組

必勝客「3個大比薩888」！雙層豪華「比薩蛋糕」新登場

免費吃「一整年比薩」！必勝客聯名IKEA 3款新品登場

這組超划算！肯德基「神祕5碼」掀熱議 「比五折強」網讚爆：根本良心

相關新聞

以哈戰爭延燒 國泰航空宣布暫停營運往返特拉維夫航班

以哈戰爭持續交火，國泰航空今天宣布，取消即日至2024年3月28日，往返香港及特拉維夫的所有航班。國泰航空表示，機票豁免...

OPEN POINT會員消費力驚人！7-ELEVEN主打3大最夯「點點成金術」

2023年7-ELEVEN寵愛OPEN POINT會員服務廣受好評，藉由點數好集、好用、好生活，1點OPEN POINT...

最潮聯名超限量！Baccarat推出龍紋款BE@RBRICK水晶熊

潮人們又要搶預購了！許多最喜愛的潮流玩具BE@RBRICK庫柏力克熊，此次與法國頂級水晶品牌Baccarat巴卡拉水晶聯...

新光三越再展店！攜手南山進駐台南市北區 預計於2025年開幕

新光三越展店動能不停歇，首度與南山人壽合作，今日舉行南山台南廣場商場簽約儀式，即將進駐台南市北區商圈，融合時尚、生活與在...

推ESG行動解方社區落地！全家便利商店獲頒《食創獎》6項大獎

全家便利商店致力於推動企業永續發展，以各項創新解決方案與服務，提供消費者最簡單方便的永續服務，落實「便利永續．你也+1的...

年度「經典」王！雅典 X 寶鴻堂高複雜表展 限期誘客

時間雖然無形，但體現時間的時計卻擁有無限可能。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）今年方以Freak One奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。