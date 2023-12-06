聽新聞
test
0:00 / 0:00
姓名有「岸田吳服店」任3字！免費吃1388元泰式雙人餐
米塔集團將位於基隆火車站與港口附近的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」將改裝成旗下品牌「泰舍 泰式料理」，預計於12月8日正式開幕。為慶祝開幕，凡姓名中有「岸田吳服店」任3字，就可享「免費雙人套餐」，另外消費滿600元，並贈送800元餐點優惠券。
「泰舍 泰式料理」的建築，過去曾是日本首相岸田文雄曾祖父所經營的吳服店，至今仍保留典雅的維多利亞式外觀。店內呼應品牌風格，加入泰式民族風情裝潢，並且提供「香茅熟成羊肩排」、「椰香綠咖哩雞」、「牛肉pathai炒河粉」等料理。
「泰舍 泰式料理」現已在試營運，即日起消費滿600元，就送800元商品優惠券套組。另外在12月8日至12月14日期間，姓名同音對中「岸田吳服店」任三字，享「雙人套餐免費吃」，價值1,388元。同音對中2字，點4人套餐以上，贈「瑪沙紅咖哩牛」，價值328元；同音對中1字，點多人套餐，贈「炸銀絲卷2顆」，價值88元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言