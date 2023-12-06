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姓名有「岸田吳服店」任3字！免費吃1388元泰式雙人餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
米塔旗下的「泰舍 泰式料理」，主打泰式料理。圖／米塔提供
米塔旗下的「泰舍 泰式料理」，主打泰式料理。圖／米塔提供

米塔集團將位於基隆火車站與港口附近的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」將改裝成旗下品牌「泰舍 泰式料理」，預計於12月8日正式開幕。為慶祝開幕，凡姓名中有「岸田吳服店」任3字，就可享「免費雙人套餐」，另外消費滿600元，並贈送800元餐點優惠券。

「泰舍 泰式料理」的建築，過去曾是日本首相岸田文雄曾祖父所經營的吳服店，至今仍保留典雅的維多利亞式外觀。店內呼應品牌風格，加入泰式民族風情裝潢，並且提供「香茅熟成羊肩排」、「椰香綠咖哩雞」、「牛肉pathai炒河粉」等料理。

「泰舍 泰式料理」現已在試營運，即日起消費滿600元，就送800元商品優惠券套組。另外在12月8日至12月14日期間，姓名同音對中「岸田吳服店」任三字，享「雙人套餐免費吃」，價值1,388元。同音對中2字，點4人套餐以上，贈「瑪沙紅咖哩牛」，價值328元；同音對中1字，點多人套餐，贈「炸銀絲卷2顆」，價值88元。

冬蔭功酸辣海鮮湯。圖／米塔提供
冬蔭功酸辣海鮮湯。圖／米塔提供
招牌椒麻雞。圖／米塔提供
招牌椒麻雞。圖／米塔提供
月亮蝦餅。圖／米塔提供
月亮蝦餅。圖／米塔提供

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