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台東跨年卡司強 萬芳、陳綺貞領銜高歌

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台東跨年晚會將邀請重量級歌手陳綺貞、萬芳等人演出，縣長饒慶鈴6日也親自北上宣傳。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台東跨年晚會將邀請重量級歌手陳綺貞、萬芳等人演出，縣長饒慶鈴6日也親自北上宣傳。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

知名歌手萬芳身穿亮綠色衣服、黑色勁褲，還有一身黑白套裝的文青歌手李友廷，6日一同宣傳台東跨年晚會的卡司陣容！台東縣長饒慶鈴特地北上宣傳跨年活動，並透露壓軸歌手將是睽違7年演出大型活動的文青女神陳綺貞，陳綺貞也錄製影片驚喜現身，約會歌迷與她在台東不見不散。

「2024年台東跨年晚會-東漂去旅行」將於31日晚上7點於台東海濱公園正式開唱。除了萬芳、李友廷以外，還有文青女神陳綺貞、嘻哈男神瘦子E.SO、知名歌手張震嶽與waa魏如萱、搖滾女爵楊乃文與文青樂團「告五人」等重量級藝人都會在台東演出。

饒慶鈴笑說，台東所有飯店的房間，跨年檔期都已經被訂滿，她還甚至考慮開放露營區。她表示，每年都很期待跨年晚會的卡司與活動安排，盼民眾能提前或跨年結束後多在台東待幾天走走。萬芳則強調，她會在表演時邀請台東在地藝術家一同演出，在地也有很多獨特的原民文化，如陶藝與編織，值得多多體驗。

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跨年晚會 文青

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