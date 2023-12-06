以哈局勢不穩 國泰航空暫停營運往返特拉維夫航班
因應以色列局勢發展的不確定性，國泰航空今天宣布，將取消由即日至2024年3月28日往返香港及特拉維夫的所有航班。為提供旅客更靈活的選擇，已預訂 2024年3月31日或之前往返香港與特拉維夫國泰航班的旅客，可於重新訂位、更改航點或選擇退款時豁免相關手續費。
國泰航空表示，因目前局勢發展導致重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，謹此為旅客帶來不便深表歉意，並感謝理解及體諒，國泰航空將盡力為受影響旅客提供協助，旅客如需協助，可致電02-7752-4883與客戶服務團隊聯絡。
國泰航空同時也呼籲，建議將於3月28日以後出發往返特拉維夫的旅客，可至國泰航空官網查閱最新的航班資訊和相關公告。
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