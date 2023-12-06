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天冷禦寒商機！新竹SOGO周年慶 外套、除濕機買氣旺

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
氣溫驟降加上陰雨綿綿，順勢助攻百貨周年慶外套及除濕機熱銷。圖/遠東SOGO新竹店提供
氣溫驟降加上陰雨綿綿，順勢助攻百貨周年慶外套及除濕機熱銷。圖/遠東SOGO新竹店提供

氣溫驟降加上陰雨綿綿，帶動民眾禦寒商機，也順勢助攻百貨周年慶外套及除濕機熱銷，緊接著又有寒流來襲，加上二波促銷開打，可望再掀一波買氣。

遠東SOGO新竹店長陳秋芬指出，今年周年慶受惠改裝效益，1樓彩妝香氛殿堂香奈兒業績破千萬、NIKE運動鞋賣出上萬雙，以及The North Face防水防風外套熱銷，業績成長約六成，周年慶破千萬業績的品牌高達10家以上。

此外，近日寒流助攻，像是毛衣外套、刷毛短靴賣出近千雙；日立洗脫烘衣機、空氣清淨除濕機等商品也成為搶購重點，隨著天氣逐漸變冷，遠東SOGO新竹店推薦雙人冬被優惠組售價19,200元、優惠價2,680元，下殺近1折，還有多款限日限量搶購組合。

另外，即日起周年慶二波開打，祭出全館累計6,000元送600元抵用券；珠寶、名品、大家電單筆滿萬送1,000元抵用券、銀行刷卡禮等促銷，其中小家電部分祭出超狂優惠，買BOSE揚聲器指定組合直接送iPhone13 128G；飛利浦空氣清淨機買一送一，滿2萬再送氣泡水機。

網友討論度破表的LINE FRIENDS來店禮，從二波起天天消費天天開換，有露營摺疊椅、雙層法蘭絨毯、造型零錢包、保溫瓶、側背手提兩用包等，百貨還特別於1樓中央路大門口設置熊大、熊美迎賓打卡點，邀民眾在周年慶期間一起共享美好時光。

周年慶 業績 新竹 寒流

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