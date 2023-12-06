參山旅遊網升級智慧觀光平台 3即時影像方便旅遊安排

交通部觀光署參山國家風景區管理處旅遊資訊網改版，藉由大數據收集分析遊客喜好，以遊客角度作為出發，升級為智慧觀光平台。它具備LBS（行動定位服務）觀光指引功能，可以依據遊客所在地點推薦周邊景點、顯示當地天氣、交通與地圖資訊等等，提供民眾的旅遊便利性。

處長曹忠猷說，參山處今年分別在轄下獅頭山、梨山、八卦山架設3支全新4K觀光即時影像鏡頭，讓遊客可以即時看到三地的即時影像，方便大家利用旅遊網平台及即時影像，安排旅遊假期。

以在獅頭山的峨眉湖即時影像為例，它可以看到峨眉湖的開闊湖景和藍天白雲、青山綠水的景色，還能看見知名地標彌勒大佛。架設在八卦山上的即時影像，能夠清楚眺望彰化平原美景，不僅能夠欣賞員林市區全景，還能看到高鐵從山腳下呼嘯而過。天氣好時，甚至可以看見遠方的台灣海峽以及風力發電機。

另外，透過德基水庫即時影像的視角，可以欣賞大甲溪蜿蜒於群山之中的美景，遠眺台灣第五高山南湖大山的王者氣勢，俯瞰佳陽沖積扇，感受大自然的鬼斧神工。偶爾還能看到雨後天晴的彩虹，豐富的景觀讓人每次觀看都能有新的發現。

他說，新平台以「短影音沉浸敘事」方式提升遊客對於旅行的悸動，藉由高質感影片，結合各單元詳細的旅遊資訊，達成「感性、機能」兼具的互動觀賞體驗，提升遊客到訪旅遊嚮往度。

曹忠猷說，新平台另一亮點為榮獲美國繆思設計大獎銀獎的「入關博物館」數位孿生互動體驗。透過數位孿生（Digital Twin）技術，以3D光達掃描，結合16K高解析720度全景影像，讓遊客在家即可透過旅遊網平台沈浸式近距離觀賞館內精彩主題導覽解說、戶外活動廣場、綠蔭草地，露天溫泉泡腳池等場域，如同到現場觀賞一樣。也可方便大家利用旅遊網平台及即時影像，安排旅遊假期。

峨眉湖即時影像

德基水庫即時影像

彰化平原即時影像

參山觀光資訊網

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