胡蘿蔔、茄子、蘋果變家飾？Bottega Veneta推家居系列

無論穿得再有型有款，人總是要回家，因此家居生活也可視作一個人的隱形品味。義大利時尚品牌Bottega Veneta宣布，以鮮明色彩結合品牌精擅的Intreccio工藝，為日常生活帶來非日常的義式生活品味。

充滿柔軟手感也保暖的棋盤格紋路羊毛毯，將成為沙發、單椅的絕佳搭配；粗織毛呢的羊毛抱枕，甚至在收邊縫線上以紅色點綴、帶出溫暖的冬日聯想，側邊並有著壓印Bottega Veneta字樣的皮標，「驗明正身」；Banana編織皮革收納盤則有紅色、墨綠、橄欖綠等多種顏色，微彎的線條像是香蕉也像微笑，令人莞爾；此外正方形的編織皮革抱枕共有黑或正紅兩種顏色，讓即便在不同色彩調性的空間內、都能巧妙安放。