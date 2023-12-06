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胡蘿蔔、茄子、蘋果變家飾？Bottega Veneta推家居系列
無論穿得再有型有款，人總是要回家，因此家居生活也可視作一個人的隱形品味。義大利時尚品牌Bottega Veneta宣布，以鮮明色彩結合品牌精擅的Intreccio工藝，為日常生活帶來非日常的義式生活品味。
充滿柔軟手感也保暖的棋盤格紋路羊毛毯，將成為沙發、單椅的絕佳搭配；粗織毛呢的羊毛抱枕，甚至在收邊縫線上以紅色點綴、帶出溫暖的冬日聯想，側邊並有著壓印Bottega Veneta字樣的皮標，「驗明正身」；Banana編織皮革收納盤則有紅色、墨綠、橄欖綠等多種顏色，微彎的線條像是香蕉也像微笑，令人莞爾；此外正方形的編織皮革抱枕共有黑或正紅兩種顏色，讓即便在不同色彩調性的空間內、都能巧妙安放。
最搶眼的單品還有一系列蔬菜主題的Intreccio編織皮革蔬果裝飾組合與編織皮革蘋果裝飾組合...把胡蘿蔔、茄子、青蘋果、紅蘋果，變成討喜的裝飾單品，至於要擺放於床頭櫃、書桌、茶几上？那就看個人發揮創意、自由實驗了。
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