聽新聞
test
0:00 / 0:00
換新機前必做！LINE帳號2步驟健檢 不怕訊息消失不見
歲末年終換新機旺季，許多人最苦惱的就是LINE帳號轉移，為了減少轉移失敗、資料遺失的困擾，LINE再度提醒大家先做好換機帳號健檢，快速換機免煩惱。
換機前務必先確認3大帳號基本設定有沒有做好，在LINE的「主頁」上方，點選「設定」，再點選「我的帳號」，確認電話號碼、E-mail、密碼都有設定好；確定要移機之前，建議再做一次最新的訊息備份，備份時務必位於穩定的Wi-Fi環境、手機建議插上電源，iPhone用戶查看iCloud、Android手機確認Google雲端硬碟儲存空間夠不夠，最後，再次確認手機上的LINE版本、和作業系統的版本是不是已經更新，然後從設定裡確認聊天記錄備份是否到最新日期。加速小技巧是可以在備份前先刪除LINE裡面不重要的聊天室，以減少備份檔大小。
不過，完整聊天備份的移機目前還是僅限於同系統換機，如果要從iOS跳槽到Android，或是從Android換到iOS，都只能透過在換機前先設定好「備份啟用碼」的方式，且只能在新裝置復原近14天內的聊天記錄。
順利換機的前提是一定要先做好LINE帳號基本資訊設定，因此LINE也會不定時在聊天室列表上方推廣提醒用戶需要完成認證，加強LINE帳號的完整性及健康度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言