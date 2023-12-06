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換新機前必做！LINE帳號2步驟健檢 不怕訊息消失不見

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
年末換機旺季，快做好LINE帳號健檢，換新機沒煩惱。圖／LINE提供
年末換機旺季，快做好LINE帳號健檢，換新機沒煩惱。圖／LINE提供

歲末年終換新機旺季，許多人最苦惱的就是LINE帳號轉移，為了減少轉移失敗、資料遺失的困擾，LINE再度提醒大家先做好換機帳號健檢，快速換機免煩惱。

換機前務必先確認3大帳號基本設定有沒有做好，在LINE的「主頁」上方，點選「設定」，再點選「我的帳號」，確認電話號碼、E-mail、密碼都有設定好；確定要移機之前，建議再做一次最新的訊息備份，備份時務必位於穩定的Wi-Fi環境、手機建議插上電源，iPhone用戶查看iCloud、Android手機確認Google雲端硬碟儲存空間夠不夠，最後，再次確認手機上的LINE版本、和作業系統的版本是不是已經更新，然後從設定裡確認聊天記錄備份是否到最新日期。加速小技巧是可以在備份前先刪除LINE裡面不重要的聊天室，以減少備份檔大小。

不過，完整聊天備份的移機目前還是僅限於同系統換機，如果要從iOS跳槽到Android，或是從Android換到iOS，都只能透過在換機前先設定好「備份啟用碼」的方式，且只能在新裝置復原近14天內的聊天記錄。

順利換機的前提是一定要先做好LINE帳號基本資訊設定，因此LINE也會不定時在聊天室列表上方推廣提醒用戶需要完成認證，加強LINE帳號的完整性及健康度。

LINE也會不定時在聊天室列表上方推廣提醒用戶需要完成認證。圖／LINE提供
LINE也會不定時在聊天室列表上方推廣提醒用戶需要完成認證。圖／LINE提供
LINE提醒換機轉移帳號前先做好帳號健檢。圖／LINE提供
LINE提醒換機轉移帳號前先做好帳號健檢。圖／LINE提供
電話號碼、E-mail、密碼，3步驟完成LINE帳號健檢。圖／LINE提供
電話號碼、E-mail、密碼，3步驟完成LINE帳號健檢。圖／LINE提供

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