脫口秀教母黃小胖 打造全新表達教育系統 「從心學表達」募資起跑

長期投入表達教育的脫口秀演員黃小胖，於今年12月在嘖嘖募資平台啟動為期近2個月的集資計畫，為實現讓學員 「從心學表達」 的教學理念，打造屬於每個人的「月半窩表達空間」的舞台基地。

黃小胖表示，台灣的表達教育多半著重技巧與訓練，但他希望回歸初衷，讓學員在課程中學會如何去聆聽內心的聲音，並勇敢表達出來。他從自身在脫口秀界的掙扎經驗發想，社會上許多人在表達時都會有諸多壓力與障礙，需要一個安心的空間去練習表達自我。

第六屆女性影響力論壇黃小胖受邀演說。圖/月半窩表達空間提供

透過此 募資計畫 ，黃小胖將打造月半窩表達空間，提供小班制課程，讓學員從日常生活、家庭、職場等真實場景中學習表達技巧。課程將著重引導學員觀察自身的內在感受，並設計劇場遊戲、舞台分享、身心體驗等實作環節，循序漸進地增強表達自信心。

友達企業生活饗宴講座分享。圖/月半窩表達空間提供

黃小胖表示，表達能力並不只是溝通技巧，更是自我成長的重要一環。他希望透過身教與心法，陪伴學員一步步學會不害怕表達自我，並善用這個力量與他人產生正面的連結。而月半窩表達空間將成為實現此教育理念的重要基地。