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攝影師帶團 看11年1次極光奇景

聯合報／ 本報訊
極光盤旋飛舞於大奴湖上。攝影／陳海騰 圖／取自有行旅官網
極光盤旋飛舞於大奴湖上。攝影／陳海騰 圖／取自有行旅官網

11年爆發1次的極光奇景即將登場，明年3月到「地表最強賞極光地」黃刀鎮，連續4晚追極光，在溫暖的原住民帳篷中，烤火取暖舒服等待「極光女神」降臨。特別安排專業攝影師兼旅遊作家「陳海騰」全程導覽，不僅最懂拍極光，還要深入加拿大洛磯山脈秘境探訪，來趟與眾不同的北國之旅。

●有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光攝影」旅程講座，將於12月9日舉辦，另有其他旅程與一對一行程說明會，歡迎洽詢：（02）8643-3905，或瀏覽「有行旅」官網：https://utravel.udn.com

極光 加拿大

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