攝影師帶團 看11年1次極光奇景

睽違多年沒有在台公開露面的莫文蔚終於在粉絲的期待下，帶著「莫后光年」特展現身鏡頭下，今年53歲的她神采依舊，而且像是見到老朋友般，面對群眾說著規畫展覽心情，透過影像呈現更有著過去30年的滿滿回憶浮現眼前。

2023-12-05 22:46