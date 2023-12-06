聽新聞
test
0:00 / 0:00
攝影師帶團 看11年1次極光奇景
11年爆發1次的極光奇景即將登場，明年3月到「地表最強賞極光地」黃刀鎮，連續4晚追極光，在溫暖的原住民帳篷中，烤火取暖舒服等待「極光女神」降臨。特別安排專業攝影師兼旅遊作家「陳海騰」全程導覽，不僅最懂拍極光，還要深入加拿大洛磯山脈秘境探訪，來趟與眾不同的北國之旅。
●有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光攝影」旅程講座，將於12月9日舉辦，另有其他旅程與一對一行程說明會，歡迎洽詢：（02）8643-3905，或瀏覽「有行旅」官網：https://utravel.udn.com。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言