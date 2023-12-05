才搬來3年！台中深夜食堂「狸匠拉麵」結束營業

拉麵控別跑錯！位於台中的知名深夜拉麵店「狸匠拉麵」，近期宣佈將於12月24日結束營業，引起許多粉絲的不捨。幸好業者還表示「新地址還在整理中」，讓粉絲們也紛紛期待、敲碗未來的開業地點。

現址位於台中南區建成路上的「狸匠拉麵」，最初位於忠孝路上，後於2020年遷至現址，並由2020年9月17日經營至今。店內主打豚濃湯系列、雞清湯系列的日式拉麵，獲得許多消費者青睞，更因為營業時間至凌晨1:00，因此也是許多民眾吃宵夜的好去處，在google獲得近2,400則評論，平均獲得4.3顆星。

近期狸匠拉麵公告，指出「現址這3年3個月的日子，其中經過疫情、開過新分店、飲料店，還碰過台中大停水」，同時也宣告「現址將於12月24日結束營業，新地址還在整理中。」隨著消息出爐，粉絲也紛紛留言，表示「可以來烏日」、「期待北屯」、「從忠孝路吃到現在至少5年了希望不要搬太遠」、「怎麼這麼快又要搬家～～～」。