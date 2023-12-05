結成天后最大團！妮可基嫚喜成Balenciaga品牌代言人
時尚圈又有重量級名人快訊，今年相繼邀請法國資深影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、楊紫瓊成為品牌大使之後，Balenciaga再度宣布：邀請美國女星妮可基嫚（Nicole Kidman）成為品牌大使，也是品牌在同一年內「收集」完歐洲、亞洲、美洲三大天后，堪稱當今最閃耀的時尚品牌。
曾以《時時刻刻》在2002年獲奧斯卡金像獎肯定，並曾獲英國電影和電視藝術學院獎（BAFTA）、六座金球獎、兩座艾美獎加持的Nicole Kidman，更從螢幕前走向幕後，是演員、也是製作人，並時常穿戴精品鐘表、高級珠寶出席影藝紅毯，多變演繹時尚、性感、活力的不同風格面向，堪稱時尚女性的完美風格指南。同時Nicole Kidman原本就與Balenciaga擁有深厚友誼，包含Nicole Kidman曾以嘉賓身份為Balenciaga第51季高級訂製系列發表走秀，今年九月的開雲集團（Kering Group）晚宴，Nicole Kidman也曾穿著Balenciaga盛裝出席，大秀天后氣場。
而此番合作對Nicole Kidman也別具意義，並非單純的商業合作，為此Nicole Kidman並表示，「從我個人的婚禮到奧斯卡頒獎典禮紅毯，Balenciaga一直陪伴著我，見證了我生命中許多最為難忘的時刻，我很高興能成為Balenciaga的品牌大使，期待一同創造更多美好回憶。」
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