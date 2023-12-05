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「不怕做自己」 林嘉欣就愛Balenciaga挺101專賣店開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
原本就擁有多顆Balenciaga包款的林嘉欣是品牌粉絲，今日並穿上寬大輪廓的西裝出席台北101專賣店開幕。記者／沈昱嘉拍攝
原本就擁有多顆Balenciaga包款的林嘉欣是品牌粉絲，今日並穿上寬大輪廓的西裝出席台北101專賣店開幕。記者／沈昱嘉拍攝

日前甫發表2024 Spring系列的時尚品牌Balenciaga，今日為位於台北101購物中心三樓的專賣店正式開幕，並邀請金馬影后林嘉欣、女星溫貞菱與新生代男星施柏宇到場站台，同時推出台北101限定包款，限量誘客、強勢開幕。

出席活動時的林嘉欣身穿一席超寬大輪廓的灰底紅條紋西裝外套，並搭配Knife黑色尖頭高跟靴，與限量的Le Cagole黑色尖刺穿環造型肩下包。林嘉欣直言她跟Balenciaga最大相同之處就是「不怕做自己」，同時並欣賞Balenciaga創意總監Demna在恢復高級訂製服傳統的當季，曾推出一套造型從畫作得到靈感、如雕塑品般的外套跟圍巾，「穿上去就好像風很大、圍巾在飄，實際上這條圍巾花了兩天工時去雕塑出來」，這種將平面畫作化為真實的巧思，因此讓她非常喜愛。而提到近年投入大量時間的陶藝時，林嘉欣更大讚創作（陶藝）讓她能夠內觀，「觀察自己喜歡什麼、不喜歡什麼、生氣什麼、憤怒什麼、渴望什麼、盼望什麼...這是四年接觸陶藝最特別的地方。」最後林嘉欣並為女孩們推薦了一款Crush Tote包成為聖誕禮物，因為她自己也喜愛大包，而這顆Crush Tote正好可將劇本、文具袋、筆、糖果等隨身小物，輕巧一次收納。

溫貞菱則身穿黑色圓肩高領上衣、黑色A字長裙，並搭配Anatomic黑色襪套長靴、Mega金色圈型耳環與Le Cagole黑色鑽飾掛墜造型肩下包，全身造型冷調前衛。接受專訪時溫貞菱則表示，Balenciaga之所以吸引她，是因為「有一種低調的生活感，不管是包款或鞋款穿上後，會萌生一種自信，做任何事都享受在其中。」而如果要選擇三個字來形容Balenciaga，則會是經典、時間、大氣。

位於台北101購物中心三樓、全新開幕的Balenciaga專賣店，店中帶有侵蝕、打磨後的粗獷混泥土牆面、工業風金屬網架的天花板，輕微帶有磨損與年代感的皮革座椅，讓空間語彙延續了品牌「Raw Architecture」的高冷調性，但佔地面積更大、合計125坪，並帶來時裝、包款、鞋履、配件與珠寶的全品項選擇。其中「Le Cagole的黑色尖刺穿環造型肩下包」與「黑色鑽飾掛墜造型肩下包」則為台北101獨家限定商品，前者具有大量的金屬裝飾，散發柔軟與冷硬的前衛對比，同時再附一枚心型小鏡，後者則加上誇張的蝴蝶結、吊卡、鑰匙圈、卡片夾，訂價各為10萬5,850元與20萬7,900元，並分別為林嘉欣與溫貞菱配戴造型。

新店開幕期間，Balenciaga並推薦多個包款系列，包含Le Cagole Sling Bag與Moncao Bag最為主力；Le Cagole Sling Bag包含小型、迷你不同尺寸，黑、淺綠、粉紅、白的多個顏色，Moncao Bag則有黑、白、條紋，以及低調的金屬光澤，並全數具有鏈條背袋設計，展現融入日常的率性、前衛與自信。

今年甫成為奧斯卡影后的楊紫瓊，為Balenciaga拍攝了2024秋冬形象視覺。圖／Balenciaga提供
今年甫成為奧斯卡影后的楊紫瓊，為Balenciaga拍攝了2024秋冬形象視覺。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Xs Sling Bag淺綠色款，55,950元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Xs Sling Bag淺綠色款，55,950元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Xs Sling Bag粉紅色款，55,950元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole Xs Sling Bag粉紅色款，55,950元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga台北101專賣店已正式開幕，並帶來時裝、鞋履、包款、珠寶的全系列商品。圖／Balenciaga提供
Balenciaga台北101專賣店已正式開幕，並帶來時裝、鞋履、包款、珠寶的全系列商品。圖／Balenciaga提供
Monaco大型黑色絎縫鏈條包，13萬2,300元。圖／Balenciaga提供
Monaco大型黑色絎縫鏈條包，13萬2,300元。圖／Balenciaga提供
近日有作品「同棲散策」台劇的新生代施柏宇，站台出席Balenciaga台北101專賣店開幕。記者／沈昱嘉拍攝
近日有作品「同棲散策」台劇的新生代施柏宇，站台出席Balenciaga台北101專賣店開幕。記者／沈昱嘉拍攝
溫貞菱喜愛Balenciaga帶著低調的生活感，穿上後會萌生自信、做任何事都享受在其中。記者／沈昱嘉拍攝
溫貞菱喜愛Balenciaga帶著低調的生活感，穿上後會萌生自信、做任何事都享受在其中。記者／沈昱嘉拍攝
近年大膽混合實驗、街頭與機車文化的Balenciaga，擁有獨特的鮮明辨識度。圖／Balenciaga提供
近年大膽混合實驗、街頭與機車文化的Balenciaga，擁有獨特的鮮明辨識度。圖／Balenciaga提供
溫貞菱今天一身黑色Balenciaga出席活動，並大讚衣服輪廓相當有建築感。記者／沈昱嘉拍攝
溫貞菱今天一身黑色Balenciaga出席活動，並大讚衣服輪廓相當有建築感。記者／沈昱嘉拍攝
Balenciaga今日為台北101購物中心三樓的專賣店正式開幕，並邀請林嘉欣、溫貞菱同場前衛站台。記者／沈昱嘉拍攝
Balenciaga今日為台北101購物中心三樓的專賣店正式開幕，並邀請林嘉欣、溫貞菱同場前衛站台。記者／沈昱嘉拍攝
Le Cagole，黑色鑽飾掛墜造型肩下包，台北101獨賣、限量3個，20萬7,900元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole，黑色鑽飾掛墜造型肩下包，台北101獨賣、限量3個，20萬7,900元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole黑色尖刺穿環造型肩下包，台北101獨賣、限量14個，10萬5,850元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole黑色尖刺穿環造型肩下包，台北101獨賣、限量14個，10萬5,850元。圖／Balenciaga提供

台北101 圍巾 林嘉欣

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