「不怕做自己」 林嘉欣就愛Balenciaga挺101專賣店開幕

日前甫發表2024 Spring系列的時尚品牌Balenciaga，今日為位於台北101購物中心三樓的專賣店正式開幕，並邀請金馬影后林嘉欣、女星溫貞菱與新生代男星施柏宇到場站台，同時推出台北101限定包款，限量誘客、強勢開幕。

出席活動時的林嘉欣身穿一席超寬大輪廓的灰底紅條紋西裝外套，並搭配Knife黑色尖頭高跟靴，與限量的Le Cagole黑色尖刺穿環造型肩下包。林嘉欣直言她跟Balenciaga最大相同之處就是「不怕做自己」，同時並欣賞Balenciaga創意總監Demna在恢復高級訂製服傳統的當季，曾推出一套造型從畫作得到靈感、如雕塑品般的外套跟圍巾，「穿上去就好像風很大、圍巾在飄，實際上這條圍巾花了兩天工時去雕塑出來」，這種將平面畫作化為真實的巧思，因此讓她非常喜愛。而提到近年投入大量時間的陶藝時，林嘉欣更大讚創作（陶藝）讓她能夠內觀，「觀察自己喜歡什麼、不喜歡什麼、生氣什麼、憤怒什麼、渴望什麼、盼望什麼...這是四年接觸陶藝最特別的地方。」最後林嘉欣並為女孩們推薦了一款Crush Tote包成為聖誕禮物，因為她自己也喜愛大包，而這顆Crush Tote正好可將劇本、文具袋、筆、糖果等隨身小物，輕巧一次收納。

溫貞菱則身穿黑色圓肩高領上衣、黑色A字長裙，並搭配Anatomic黑色襪套長靴、Mega金色圈型耳環與Le Cagole黑色鑽飾掛墜造型肩下包，全身造型冷調前衛。接受專訪時溫貞菱則表示，Balenciaga之所以吸引她，是因為「有一種低調的生活感，不管是包款或鞋款穿上後，會萌生一種自信，做任何事都享受在其中。」而如果要選擇三個字來形容Balenciaga，則會是經典、時間、大氣。

位於台北101購物中心三樓、全新開幕的Balenciaga專賣店，店中帶有侵蝕、打磨後的粗獷混泥土牆面、工業風金屬網架的天花板，輕微帶有磨損與年代感的皮革座椅，讓空間語彙延續了品牌「Raw Architecture」的高冷調性，但佔地面積更大、合計125坪，並帶來時裝、包款、鞋履、配件與珠寶的全品項選擇。其中「Le Cagole的黑色尖刺穿環造型肩下包」與「黑色鑽飾掛墜造型肩下包」則為台北101獨家限定商品，前者具有大量的金屬裝飾，散發柔軟與冷硬的前衛對比，同時再附一枚心型小鏡，後者則加上誇張的蝴蝶結、吊卡、鑰匙圈、卡片夾，訂價各為10萬5,850元與20萬7,900元，並分別為林嘉欣與溫貞菱配戴造型。