日本肯德基「金黃比司吉」登台！聖誕巨大桶限量1萬組

不同於台灣的耶誕節，日本習慣在耶誕節與家人朋友們共享肯德基炸雞。肯德基在耶誕前夕，特別推出限定口味「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」，還有日本直送的「金黃比司吉」。同時肯德基更首度與日本同步，推出與日本肯德基同款的「聖誕巨大桶」，不僅內含多款限定品項，還有「年度限定聖誕瓷盤」，全台限量10,000組。

日本肯德基熱賣產品「金黃比司吉」是將比司吉烘烤至外皮金黃、內裡鬆軟綿密，並且再淋上蜂蜜球一同享用，具有甜蜜的奶香滋味，單顆59元，加購價55元，12月8日起開始販售。台灣肯德基獨家研製的「楓糖香蒜脆雞」，則是將咔啦脆雞搭配由楓糖醬、蒜、辛香料製成楓糖蒜香風味醬，同時具有香甜、蒜香、微辣等多層次的風味，每塊72元，另有多種組合套餐，每份149～888元，即日起開始販售。

另款即日開賣的「金燦鹽之花可可蛋撻」，將原味蛋撻覆蓋可可慕斯，帶來苦甜風味，再灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，呈現豐富的口感與香氣，每顆53元，6入禮盒288元，另有其他套餐、雙色蛋撻禮盒等選擇。

針對佳節推出的「肯德基聖誕巨大桶」，內含有日本年度限定聖誕瓷盤、金黃比司吉、楓糖香蒜脆雞、金燦鹽之花可可蛋撻等品項，另外還有咔啦脆雞、原味蛋撻、上校雞塊、雙色轉轉QQ球等內容，每份售價1,099元，限量1萬組，預計於12月8日起開始販售，PK雙饗卡會員可於即日起提前預購。