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咖啡饕客敲碗回歸！全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級　限時2杯特價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級回歸。圖／全家便利商店提供

全家便利商店Let’s Café於2019年推出「巴西玫瑰鑽」單品咖啡廣受好評，為帶給消費者更優質的單品咖啡體驗，此次將「巴西玫瑰鑽」全新升級回歸，不僅採雙焙烘豆工法，以中烘焙搭配中深烘焙帶出風味層次，並取得20位CQI鑑定師團隊及AI智能杯測的「雙模認證」，且兩種認證皆獲得80分以上，同時有「咖啡雙冠軍」楊衣姍與林紹興職人杯測把關，在咖啡豆品質、烘豆工法與風味淬煉皆帶來更優質的品飲體驗，搶攻咖啡後鑑賞時代的黑金商機。

「全家」Let’s Café單品咖啡以單一產區咖啡豆，帶來世界各地咖啡的純粹風味，此次睽違4年再推出「巴西玫瑰鑽」單品咖啡，入口可品嘗到清香的蜜瓜果香，尾韻則可帶出楓糖甜感，香、醇、甘味完美平衡，呈現獨特單品體驗。

為確保咖啡品質，此次品質鑑定則採用雙模認證，不僅集結20位CQI鑑定師進行咖啡品質評測，評分一致超過80分，更是全台唯一採用AI智能「咖啡指紋光譜」杯測驗證，從生豆階段即開始掌握數據，並精準分析香氣、風味、尾韻、平衡、口感、酸質等7大咖啡感官參數，讓咖啡豆品質認證更加精準與客觀，此次「全家」Let’s Café巴西玫瑰鑽亦於AI評鑑模式獲得80分以上認證。另外，為確保咖啡呈現的品質與風味，再由咖啡雙冠軍楊衣姍、林紹興專業職人杯測把關，為消費者帶來超越極致的咖啡體驗。

「全家」Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品美式咖啡中杯售價80元、大杯售價100元；Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品拿鐵中杯售價90元、大杯售價110元。為讓消費者體驗全新風貌的「巴西玫瑰鑽」，「全家」實體店舖即日起至12月26日推出Let’s Café單品咖啡大杯美式、拿鐵任選2杯119元優惠，相當於最低54折起，還可手機寄杯（同品項上限10杯）。

「全家」寵愛Let’s Café單品咖啡粉絲，於每月6日推出單日限定的Let’s Café好咖日活動，凡消費者於每月6日當天至「全家」會員App「隨買跨店取」購買單品咖啡，可享買6送6優惠。另外，更推出Let’s Café單品咖啡集章趣優惠活動，即日起至2024年1月9日活動期間購買或兌換1杯Let’s Café單品咖啡可集1章，集滿不同章數可獲得單品咖啡、濾掛組、mini cup等半價優惠酷碰券，數量有限。

全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級回歸，實體店舖即日起至12月26日推出Let’s Café單品咖啡大杯美式、拿鐵任選2杯119元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「巴西玫瑰鑽」單品咖啡全新升級回歸，實體店舖即日起至12月26日推出Let’s Café單品咖啡大杯美式、拿鐵任選2杯119元優惠。圖／全家便利商店提供
「全家」Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品美式咖啡中杯售價80元、大杯售價100元；Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品拿鐵中杯售價90元、大杯售價110元。圖／全家便利商店提供
「全家」Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品美式咖啡中杯售價80元、大杯售價100元；Let’s Café「巴西玫瑰鑽」單品拿鐵中杯售價90元、大杯售價110元。圖／全家便利商店提供
「全家」Let’s Café單品咖啡以單一產區咖啡豆，帶來世界各地咖啡的純粹風味，此次睽違4年再推出「巴西玫瑰鑽」單品咖啡。圖／全家便利商店提供
「全家」Let’s Café單品咖啡以單一產區咖啡豆，帶來世界各地咖啡的純粹風味，此次睽違4年再推出「巴西玫瑰鑽」單品咖啡。圖／全家便利商店提供

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