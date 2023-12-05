「金馬耀發58度金門高粱酒」 全家便利商店限量獨賣

金門酒廠先前推出文創美學產品「金雞開運58度高粱酒」，甫上市即銷售一空；為回饋廣大消費者，繼續推出金系列作品第二章「金馬耀發58度金門高粱酒」，並再度攜手全家便利商店獨家上市，珍稀限量發售僅推出5,000瓶，珍稀價6,280元。

「金馬耀發58度金門高粱酒」寓意立馬躍發，主體以立姿金馬披配馬鞍造型，經國寶級師傅手工精琢紋路刻花，馬身更鑲入瑰麗寶石及國際級水鑽；金馬神態高貴並立足於祥雲上，駿馬英姿有蓄勢騰躍感，象徵馬到成功、富貴迎來。酒瓶底座特別以八角朱紅造型瓷瓶高溫燒製，更顯有八方通達、財源廣進意涵，寓意非凡。

酒體特別選用金門酒廠連年榮獲世界金牌的58度金門高粱酒為酒基，並採取金酒「以火入麴 、斷花摘酒」的獨特工藝，將酒質打造最佳完美平衡，口感香醇醲厚、層次豐富、口感具有獨特果香回味，行家都一致讚賞肯定，其更具有越陳越香風味、越陳越增值特性。

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