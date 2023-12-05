巨大悠遊卡全網爆紅、網購價格翻5倍！ 今年最暢銷悠遊卡揭曉

一張「巨大化」悠遊卡意外引發搶購熱潮，一張原價350元的卡片，拍賣價格竟翻了近五倍！為何悠遊卡公司搶推造型悠遊卡？年度最賣、一個月狂銷5萬張的悠遊卡竟和「她」有關！

日前，一名公車司機因放在公車上布置的自製巨大化悠遊卡被偷之後，意外掀起社群討論。悠遊卡公司得知後，也以最快的速度，搶先推出可實際使用的造型悠遊卡，致贈給身為悠遊卡迷的該位公車司機，也將此款悠遊卡正式商品化，引發一波搶購熱潮。

不過，造型悠遊卡引發搶購熱潮並非第一次，像是2020年6月推出的PS4手把造型悠遊卡，在開放搶購時馬上秒殺，還讓不少可預購的便利商店排起長長人龍。後來改採限時不限量的銷售方式，大賣48萬張，成為悠遊卡公司推出造型悠遊卡的第一名。

將一項原本民眾熟悉的東西放大或縮小，總能引起不小的共鳴。悠遊卡公司在推出造型悠遊卡時，也充份利用這樣的心理，連連推出不少力作，引起外界注目，搶攻這波新商機，像是近期與衛生紙大廠合作的春風衛生紙3D悠遊卡，以經典的串袋包裝造型，縮小結合成悠遊卡，甚至該悠遊卡還摸得到袋內12包衛生紙的觸感，特殊設計除了掀起回憶殺外，也增添不少樂趣。

春風衛生紙3D造型悠遊卡。悠遊卡公司提供

回顧悠遊卡公司推出造型悠遊卡的歷史，起源自2014年。當時，悠遊卡公司觀察到消費市場的趨勢，與動畫公司聯名跨界合作，推出Hello Kitty與哆啦A夢的造型悠遊卡，從此一炮而紅，成為台灣發行造型卡的先驅。

後來，悠遊卡公司也發現，透過悠遊卡與品牌之間的跨界合作，成為雙方拓展消費族群的方式之一，同時還能創造社群熱度，無論是對品牌端或是悠遊卡公司而言，都為年輕化的形象帶來加分效果。

悠遊卡公司也曾對外表示，悠遊卡公司所發行的造型卡商品種類數量已是世界第一，儼然成了另一種台灣之光。

連國外旅客來台灣旅遊，需要購買一張悠遊卡，方便搭乘交通工具時，總會被便利商店琳瑯滿目的悠遊卡品項吸引，除了來台必備的交通卡外，也成為一種必買紀念品。

上市一個多月就攻占全年第一名，這些悠遊卡有多厲害？

悠遊卡公司推出造型悠遊卡引起搶購熱潮的案例層出不窮，回顧2023年最暢銷的造型悠遊卡，為今年10月上旬才開賣的「樂天女孩髮香包悠遊卡」。

當時，樂天桃猿隊打進總冠賽，也讓該球隊的樂天女孩啦啦隊再次趁勢而起，還有林襄及李多慧等堪稱棒球啦啦隊女神的人物在其中。因此，當悠遊卡一開賣時，同樣引起搶購熱潮，也因為該款悠遊卡採驚喜包「盲盒設計」，瘋狂球迷一搶就是幾十張，讓這張悠遊卡短短一個月熱賣高達5萬張，成為今年最暢銷的造型悠遊卡。

樂天女孩髮香包悠遊卡。悠遊卡公司提供

另外，這幾年來，寶可夢的熱潮再次襲捲全球，除了市面上狂推各種聯名商品外，這股熱潮也吹到造型悠遊卡上，11月初推出的寶可夢3D豪華球悠遊卡，也引起一波搶購風潮，因此推出不久便搶攻全年銷售第二名的成績。

寶可夢造型悠遊卡3D豪華球。悠遊卡公司提供

第三名則是悠遊卡公司與北一女合作推出的小綠綠制服造型悠遊卡，在今年8月推出後，就造成全台灣民眾的搶購熱潮，甚至首批預購的1.5萬張在網路上預購開賣數分鐘後，就馬上完售，交貨日期還排到明年初。

第四名的HELLO KITTY達摩3D造型卡，則是過去每一年的長青熱銷款，但每年都有推出新的改款造型，相當受到Hello Kitty迷的喜愛，也極具收藏價值，總有一批死忠的粉絲年年都搶購。

HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡。悠遊卡公司提供

（本文出自2023.12.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）