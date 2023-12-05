限量30萬杯！7-ELEVEN「CITY PRIMA」首度聯名Johnnie Walker黑牌推「精品微醺威士忌拿鐵」

觀察咖啡愛好者對品質與風味的要求已成為基本，更渴望從「喝一杯好咖啡」探索更多味蕾創意驚喜，7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」聯名屢創潮流話題的Johnnie Walker黑牌威士忌，打造最講究的「潮黑微醺咖啡吧」，讓咖啡愛好者在「CITY PRIMA精品咖啡」風味光譜中，探索最講究的微醺碰撞新滋味。

7-ELEVEN持續深耕精品咖啡市場，旗下「CITY PRIMA精品咖啡」今年拓點已突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標。秉持為咖啡極致而生精神，「CITY PRIMA精品咖啡」持續以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，帶領咖啡消費者探索更多味蕾驚喜，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，看好市場植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。

為讓消費者生活激盪出顛覆已往的潮黑態度，「CITY PRIMA精品咖啡」於12月13日起將推出「精品微醺威士忌拿鐵」，使用擁有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵」（大杯，冷／熱），融合Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），帶出多層次香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味。同時消費者也可享受調配樂趣，因應不同心情及情境自由調配品飲比例，享用一杯奶香與酒香絕妙融合的「微醺精品拿鐵」。期間限定「1+1微醺組合」售價189元、限量30萬杯，「CITY PRIMA精品咖啡」限定門市販售。

為呼應雙方首次合作大膽碰撞、顛覆想像意義，Johnnie Walker此次更首次將品牌經典邁步向前的紳士形象，以創新3D方式製作成精美杯塞，開發過程中不斷嘗試各種材質、開模方式及電鍍、顏色等，突破重重困難才完美呈現象徵性的紳士帽、燕尾服、手杖等3個部位，宛如藝術品般精緻細膩。期間限定購買「1+1微醺組合」，再獨家加贈約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，數量有限，換完為止。

另外，此次聯名杯身跟杯套設計也別具巧思，同樣以潮黑碰撞為概念，強調極緻CITY PRIMA精品拿鐵深度、質感，展現Johnnie Walker顛覆創新精神；杯身側面更加入第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫QR Code，以「跨越極限、永續前行、夢想KEEP WALKING」為主題，不僅鼓勵每個人勇敢追求夢想，亦貼合7-ELEVEN不斷提倡的「地球永續、你我日常」理念，目前旗下CITY系列已全面更換使用「FSC森林永續認證」咖啡紙杯，歡迎消費者以一杯咖啡輕鬆支持山林永續。

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