歲末傳情「LINE禮物」推買1送1 指定組合再抽遠百禮券

一轉眼又到了12月聚會交換禮物的高峰時節，社交送禮平台LINE禮物即日起推出「跟朋友SAY HELLO 禮物1+1點亮LINE聊天室」活動，鼓勵用戶用LINE禮物傳情說愛、表達感激。你送朋友1個禮物兌換後LINE禮物再送你1個，更與多家知名品牌合作推出「LINE禮物限定獨家組合」，包括買1送1/買A送B/買大送小組合等，讓禮物可以送入收禮者的心坎裡。即日起至12月31日止，用戶「買給自己」或「送好友」活動指定商品，即可獲得1次好禮機會，最高有機會獲得5000元遠東百貨禮券。

過去台灣人習慣面對面送禮，LINE禮物服務上線2.5年後成功轉換了用戶的送禮行為，送禮不受時間地點限制，也沒有面對面「欲拒還迎」的尷尬，且送禮流程超貼心，線上電子禮券下單立即送達，宅配送禮「不知地址也能送」。LINE禮物目前已累積近500萬用戶，今年累計至10月底，更已送出近1400萬個禮物，宅配送禮數量亦是年度翻倍成長。