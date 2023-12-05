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歲末傳情「LINE禮物」推買1送1 指定組合再抽遠百禮券
一轉眼又到了12月聚會交換禮物的高峰時節，社交送禮平台LINE禮物即日起推出「跟朋友SAY HELLO 禮物1+1點亮LINE聊天室」活動，鼓勵用戶用LINE禮物傳情說愛、表達感激。你送朋友1個禮物兌換後LINE禮物再送你1個，更與多家知名品牌合作推出「LINE禮物限定獨家組合」，包括買1送1/買A送B/買大送小組合等，讓禮物可以送入收禮者的心坎裡。即日起至12月31日止，用戶「買給自己」或「送好友」活動指定商品，即可獲得1次好禮機會，最高有機會獲得5000元遠東百貨禮券。
過去台灣人習慣面對面送禮，LINE禮物服務上線2.5年後成功轉換了用戶的送禮行為，送禮不受時間地點限制，也沒有面對面「欲拒還迎」的尷尬，且送禮流程超貼心，線上電子禮券下單立即送達，宅配送禮「不知地址也能送」。LINE禮物目前已累積近500萬用戶，今年累計至10月底，更已送出近1400萬個禮物，宅配送禮數量亦是年度翻倍成長。
LINE禮物也邀請用戶一起在歲末回顧過去整年與朋友們的每一個暖心時刻，只要打開LINE禮物進入「我的」，一鍵點選「2023我的呼呼禮物故事」即可回顧專屬於個人的年度送禮里程碑紀錄，以及與好友之間透過收送禮發生的美好回憶，更可一鍵分享好友，邀請他人加入回顧禮物故事的行列。
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