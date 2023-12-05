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HAPPY GO「點數巨樂部」拼手氣 抽飯店跨年泳池趴、北海道奢華滑雪旅

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO「點數巨樂部」打造儀式感，推出一系列聖誕跨年全新企劃。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO「點數巨樂部」打造儀式感，推出一系列聖誕跨年全新企劃。圖／鼎鼎聯合行銷提供

迎接溫馨浪漫又充滿歡樂團聚氛圍的12月，HAPPY GO推出豐富的聖誕跨年節日禮遇，精選熱門專屬卡友的尊爵回饋，包含月月抽全新浪漫的異國跨年「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」及「星宇航空與星野集團北海道5天4夜高端滑雪之旅」，還有週週樂透抽國內外奢華儀式感過節體驗。即日起下載開啟HAPPY GO App一鍵加入HAPPY GO點數巨樂部就能拼手氣迎新年。

HAPPY GO在「巨樂部點數樂透專區」特別推出聖誕跨年主題獎項，只要10-20點就能享有極致饗宴。包括每年秒殺搶訂的五星級「台北遠東香格里拉跨年泳池party」，品嘗美食同時還能享有101迷人高樓夜景盡收眼底，倒數的同時搭配DJ high翻跨年夜，與好友一起在台北最高戶外泳池畔愜意欣賞101跨年煙火。喜愛視覺饗宴的還有最新「光影魔幻馬戲團SHOW」，融合拉斯維加斯高奢華製作規格，結合AI光影打造絢麗繽紛的大型秀，打造刺激視覺的跨年盛宴；不喜歡人擠人的卡友們別擔心，HAPPY GO貼心安排「施舒雅美容世界」的人氣美容課程，享受放鬆的身心紓壓之旅，只要運用零碎點數就有機會放大節慶喜悅。

擁有百萬粉絲的YouTuber「阿翰po影片」也特別分享加入「點數巨樂部」的優惠好康，有機會1人中獎2人同行到日本玩樂，12月6日將抽出「浪漫雪景迪士尼40周年機加酒5日遊」，2024年1月8日將再抽出「星宇航空與星野集團北海道5天4夜高端滑雪之旅」，卡友加入「點數巨樂部」正是時候。

【一鍵加入HAPPY GO點數巨樂部】

https://hgapp.page.link/RHNuA7BW3oCZT6Hu6

【歡迎參考阿翰po影片及二師兄推薦】

阿翰po影片：https://reurl.cc/9Rj16x

二師兄：https://reurl.cc/Mypa1k

HAPPY GO點數巨樂部推出「Asia 49亞洲料理及酒廊雙人耶誕饗宴」，一覽新北耶誕城浪漫夜景。圖／Mega 50餐飲及宴會提供
HAPPY GO點數巨樂部推出「Asia 49亞洲料理及酒廊雙人耶誕饗宴」，一覽新北耶誕城浪漫夜景。圖／Mega 50餐飲及宴會提供
加入HAPPY GO點數巨樂部就有機會獲得「台北遠東香格里拉跨年泳池party」，輕鬆享受美食與精彩101跨年煙火秀。圖／台北遠東香格里拉提供
加入HAPPY GO點數巨樂部就有機會獲得「台北遠東香格里拉跨年泳池party」，輕鬆享受美食與精彩101跨年煙火秀。圖／台北遠東香格里拉提供
HAPPY GO在「巨樂部點數樂透專區」特別祭出聖誕跨年主題獎項，只要10-20點就能拼手氣抽大獎。圖／Mega 50餐飲及宴會提供
HAPPY GO在「巨樂部點數樂透專區」特別祭出聖誕跨年主題獎項，只要10-20點就能拼手氣抽大獎。圖／Mega 50餐飲及宴會提供
HAPPY GO點數巨樂部推出台北遠東香格里拉2024頂樓池畔跨年煙火派對主題獎項。圖／台北遠東香格里拉提供
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跨年 影片 阿翰

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