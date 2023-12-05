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亞洲第一Tiffany Blue Box Café登台！時間地點確定了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供

傳奇女星奧黛麗赫本的經典影視傑作，把在紐約珠寶店享用早餐變成一件永恆時尚的事。如今，在眾所期待之下，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將於台灣的台北新光三越A9專門店開設全亞洲首間Blue Box Café，目前正在裝潢中的外觀裝飾整片粉色櫻花圖案，可預想內部形象也與創作這系列油畫的英國知名藝術家Damien Hirst有關。品牌表示預計將於耶誕節前正式開幕。

全新的A9專門店目前外觀，以優雅柔和的天藍色為底，妝點著粉色、白色、紅色、綠色的花瓣以鮮明風格為信義區注入浪漫氣息。據悉，這是會全球第三家Tiffany Blue Box Café，雖然目前尚未公開內部裝潢與餐點內容，但從紐約Landmark旗艦店的Tiffany Blue Box Café的社群資訊看來，應該也會提供包括不同時段的輕食與下午茶等鹹食與甜點選項，相當令人期待。

Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany & Co.於新光A9專門店外牆新裝。圖／蒂芙尼提供
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café用餐環境。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café用餐環境。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café裝潢。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café裝潢。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café的餐點。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café的餐點。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café的餐點。圖／摘自官方IG
紐約旗艦店的Tiffany Blue Box Café的餐點。圖／摘自官方IG

Tiffany

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