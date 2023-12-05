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亞洲第一Tiffany Blue Box Café登台！時間地點確定了
傳奇女星奧黛麗赫本的經典影視傑作，把在紐約珠寶店享用早餐變成一件永恆時尚的事。如今，在眾所期待之下，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將於台灣的台北新光三越A9專門店開設全亞洲首間Blue Box Café，目前正在裝潢中的外觀裝飾整片粉色櫻花圖案，可預想內部形象也與創作這系列油畫的英國知名藝術家Damien Hirst有關。品牌表示預計將於耶誕節前正式開幕。
全新的A9專門店目前外觀，以優雅柔和的天藍色為底，妝點著粉色、白色、紅色、綠色的花瓣以鮮明風格為信義區注入浪漫氣息。據悉，這是會全球第三家Tiffany Blue Box Café，雖然目前尚未公開內部裝潢與餐點內容，但從紐約Landmark旗艦店的Tiffany Blue Box Café的社群資訊看來，應該也會提供包括不同時段的輕食與下午茶等鹹食與甜點選項，相當令人期待。
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