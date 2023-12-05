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YOASOBI搶先開箱台北寶可夢中心 台灣限定周邊曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
YOASOBI在社群po出搶先開箱Pokémon Center TAIPEI的畫面。圖／摘自YOASOBI
YOASOBI在社群po出搶先開箱Pokémon Center TAIPEI的畫面。圖／摘自YOASOBI

寶可夢粉絲期待已久的台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將於本周五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3樓正式開幕，

由於內部實際面貌寶可夢保密到家，上周末受邀來台演唱的日本人氣音樂組合YOASOBI今在社群po出前往「Pokémon Center TAIPEI」的照片，可說是開箱台北寶可夢中心的第一人。

Pokémon Center （寶可夢中心）​為販售寶可夢原創商品的官方商店，主打每個月都會推出寶可夢周邊商品，以及季節限定商品，目前在日本共有16間店面，在新加坡有1間店面，台灣首店插旗百貨指標商圈信義商圈，座落在新光三越台北信義新天地A11 3樓，營業面積超過百坪。台灣店內設計以台灣大自然環境為主題，並以台灣夜市及水果為發想設計各種原創商品，從YOASOBI前往台北寶可夢中心的照片背景，台灣限定周邊商品也搶先曝光。

「Pokémon Center TAIPEI」針對12月8日開幕日，官方公布入場辦法，為了管控人潮將於當日早上8點發放「入店整理券」，一人只能領取一張入店整理券，民眾需要持整理券才能入內。12月8日起在寶可夢中心消費或新光三越會員於新光三越消費，可兌換寶可夢中心台北開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

YOASOBI在社群po出搶先開箱Pokémon Center TAIPEI的畫面。圖／摘自YOASOBI
YOASOBI在社群po出搶先開箱Pokémon Center TAIPEI的畫面。圖／摘自YOASOBI
台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將於本周五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3樓正式開幕。圖／新光三越提供
台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將於本周五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3樓正式開幕。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11電梯也貼上快龍、皮卡丘迎賓。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11電梯也貼上快龍、皮卡丘迎賓。圖／新光三越提供

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